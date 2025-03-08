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兩岸貿易額未因政治因素干擾 今年前2個月年增8.8%

記者黃國樑／綜合報導
中國與台灣今年前兩個月的進出口總額同比年增8.8%。 (本報資料照片）
中國與台灣今年前兩個月的進出口總額同比年增8.8%。 (本報資料照片）

據中國大陸海關總署公布的數據，中國大陸與台灣今年前兩個月的進出口總額為431億7610萬美元，與去年同比增長了8.8%。這顯示賴清德總統去年5月上台主政後，兩岸的貿易額並未因政治因素干擾而呈現衰減，仍然保持巨幅上升的現象。

中國去年曾在5月及9月兩度宣布取消ECFA早收清單中共約168項商品優惠關稅，一般以為兩岸貿易將受到衝擊。但自去年6月以來，兩岸每個月的貿易額與前一年同期相比，都一直保持著9到11個百分點左右的增長，在去年6到10月之間，甚至都有11%以上增長，因此今年前兩個月8.8%的同比增長，反而應被解讀為增速減緩的趨勢。

公布的數據顯示，中國大陸前兩個月向台灣出口112億4500萬美元，自台灣進口319億3110萬美元，前者同比增長8.4%，後者年增8.9%，合計增長8.8%。

相較之下，在亞太地區，中國與日本前兩個月進出口額合計450億5950萬美元，出現負2.0%的衰退。與南韓貿易額466億7790萬美元，也同比衰退1.2個百分點。而前兩月與澳洲貿易額291億0750萬美元，更出現負21.0%的巨幅衰退。

就連俄烏戰爭三年來每年都增長的中俄貿易，今年前兩個月的貿易額也僅346億8870萬美元，同樣出現了年減7.1個百分點的衰退情況。

中國與另兩個最早的金磚五國成員巴西及南非，前兩個月的貿易額更是分別同比下滑了24.1與33.6個百分點，貿易額各只有240億及63億美元。亦即中國對俄、巴及南非，都出現貿易衰退的情況，原始金磚五國中，只有與印度之間達成236億美元的貿易額，出現同比2%的增長。

南非 澳洲 賴清德

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