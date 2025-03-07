穩住最大市場 艾司摩爾今年將設北京維修中心

荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）近期舉行年報會議。據中媒報導，ASML計畫於2025年在北京開設一個新的回收與維修中心（Reuse & Repair Center），以取代之前租用的小型維修部門。外界認為，美國阻止艾司摩爾出售最新設備給中國，讓艾司摩爾決定擴大維修業務穩住市場。

艾司摩爾年報顯示，中國在ASML總營收中占比達36%，是其最大市場。

ASML坦言，公司面臨日益複雜的限制和可能採取的措施所帶來的持續風險，料今年中國銷售額將降至20%。

不過，ASML仍維持今年全公司銷售預測，料營收介於300億歐元至350億歐元，以中位數計算年增15%。其中，AI 產業熱潮將帶動對EUV（極紫外光）微影設備的需求，而這些設備是生產先進晶片的關鍵技術。

綜合界面新聞、芯智訊等中媒報導，ASML計畫進一步投資提升其全球設備修復能力，使其與公司增長相符。

ASML中國內部人士透露，該公司將透過進行維修和再利用活動，並在需要材料的地方附近負責維修，能夠減少物流時間、零件庫存成本和對環境的影響，ASML此次是在北京新建一棟大樓來作為維修中心，原有的設施和人員將會在大樓建成後搬入。