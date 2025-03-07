我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

穩住最大市場 艾司摩爾今年將設北京維修中心

記者謝守真／綜合報導

荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）近期舉行年報會議。據中媒報導，ASML計畫於2025年在北京開設一個新的回收與維修中心（Reuse & Repair Center），以取代之前租用的小型維修部門。外界認為，美國阻止艾司摩爾出售最新設備給中國，讓艾司摩爾決定擴大維修業務穩住市場。

艾司摩爾年報顯示，中國在ASML總營收中占比達36%，是其最大市場。

ASML坦言，公司面臨日益複雜的限制和可能採取的措施所帶來的持續風險，料今年中國銷售額將降至20%。

不過，ASML仍維持今年全公司銷售預測，料營收介於300億歐元至350億歐元，以中位數計算年增15%。其中，AI產業熱潮將帶動對EUV（極紫外光）微影設備的需求，而這些設備是生產先進晶片的關鍵技術。

綜合界面新聞、芯智訊等中媒報導，ASML計畫進一步投資提升其全球設備修復能力，使其與公司增長相符。

ASML中國內部人士透露，該公司將透過進行維修和再利用活動，並在需要材料的地方附近負責維修，能夠減少物流時間、零件庫存成本和對環境的影響，ASML此次是在北京新建一棟大樓來作為維修中心，原有的設施和人員將會在大樓建成後搬入。

AI

上一則

中國物流業景氣指數 2月達49.3%

下一則

北上廣消費疲軟 中國去年社會消費品零售額年增低於疫前

延伸閱讀

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了
中國GDP目標訂5%有「背後權衡」？中學者：關鍵十年的起點

中國GDP目標訂5%有「背後權衡」？中學者：關鍵十年的起點
國防部次長提名人柯伯吉：台若落中國手中 對美是災難

國防部次長提名人柯伯吉：台若落中國手中 對美是災難
分析：川普貿易戰鼓聲隆隆 中國擔心被加深孤立

分析：川普貿易戰鼓聲隆隆 中國擔心被加深孤立

熱門新聞

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
輝達（Nvidia）周一重挫近9%，股價下探至6個月來低點。(路透)

Nvidia股價已慘崩23% 五大利空讓投資人急拋售

2025-03-03 21:36
美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

2025-03-01 10:02
即使白宮就川普總統有爭議的關稅政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。路透

川普再讓步也沒用 道指挫逾400點 那指跌入修正區間

2025-03-06 16:42
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

2025-03-01 12:49
在美國總統川普確認即將徵收關稅後，史坦普500指數下跌，延續2月的跌勢，今年走勢衰退。 路透

川普確認徵收關稅 史指創最大單日跌幅 道指重挫650點

2025-03-03 16:52

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標