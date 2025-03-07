我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

北上廣消費疲軟 中國去年社會消費品零售額年增低於疫前

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中媒統計發現，2024年中國各城市消費增速分化嚴重，頭部城市消費疲軟狀況明顯。圖為某手機品牌銷售門店情況。（新華社資料照片）
中媒統計發現，2024年中國各城市消費增速分化嚴重，頭部城市消費疲軟狀況明顯。圖為某手機品牌銷售門店情況。（新華社資料照片）

中國今年的政府工作報告中提及十大工作任務，首重提振消費、全方位擴大國內需求，中媒指，從中國各個城市發布數據中發現，中國的城市消費增速分化嚴重，尤其頭部城市（指上海、北京、深圳、重慶、廣州等地）消費疲軟狀況明顯，報導分析，認為這是因為居民對經濟形式的判斷更為敏感，在消費選擇轉趨保守。

2024年，中國社會消費品零售總額年增3.5%，較2023年回落3.7個百分點，增速遠低於疫情前8%以上的水準。內需對經濟增長的貢獻率為69.7%，其中最終消費支出的貢獻率為44.5%，較2023年有所下降。

澎湃新聞整理中國各縣市數據發現，在2024年172個可用城市統計數據中，社會消費品零售總額最高的是上海，達到1兆7940億（人民幣，下同），最低的是甘肅省甘南藏族自治州，僅有51.98億，相差345倍。

從增速方面來看，整體上呈現出「腰部城市」消費情況好於頭部和尾部城市的情況，當前GDP在2500億至1兆之間的城市（腰部城市）社會消費品零售總額增速較高；而兆元級城市（頭部城市），和GDP在2500億以下的城市（尾部城市）增速較低。

「腰部城市」處於新產業和城市化投資的紅利期，往往能以較低成本承接頭部城市的產業轉移。由於基數較低，一個新興產業投資的大項目即可顯著拉動增速。同時，這些城市借鑑頭部城市發展經驗，有效規避投資風險。這個階段政府支出增加，居民收入上漲，需求升級旺盛，對「以舊換新」等政策有較好反應，在電商、文旅方面的表現也比較優異。

而頭部城市作為經濟規模最大、產業結構最更新、外來人口最多、社會消費品零售總額基數最高的一組，卻是消費衰退最嚴重的一組城市。2024年27個兆級城市的平均社會消費品零售總額增速為2.6%，平均消費占GDP比率為34.7%，均為四類城市中最低值。其中，北上廣作為中國一線城市消費品零售總額衰退最為嚴重，天津是負增長，濟南、佛山、東莞也趨於零增長。

中國頭部城市消費疲軟的狀況明顯，一部分原因是高收入群體因預期變化轉向保守消費，報導稱，調查發現，月收入愈高、教育程度愈高的消費者，因預期變化轉向保守消費的比率就愈高，顯示這群人對經濟形式的判斷更為敏感。

疫情 甘肅 電商

上一則

穩住最大市場 艾司摩爾今年將設北京維修中心

下一則

阿里AI大模型效能勝DeepSeek 成本低9成 點燃伺服器需求

延伸閱讀

川普關稅將間接逼Fed降息？經濟學家：最快5月啟動

川普關稅將間接逼Fed降息？經濟學家：最快5月啟動
中國GDP目標訂5%有「背後權衡」？中學者：關鍵十年的起點

中國GDP目標訂5%有「背後權衡」？中學者：關鍵十年的起點
中國各城市增速分化嚴重 上海甘肅消費零售額差345倍

中國各城市增速分化嚴重 上海甘肅消費零售額差345倍
國防部次長提名人柯伯吉：台若落中國手中 對美是災難

國防部次長提名人柯伯吉：台若落中國手中 對美是災難

熱門新聞

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
輝達（Nvidia）周一重挫近9%，股價下探至6個月來低點。(路透)

Nvidia股價已慘崩23% 五大利空讓投資人急拋售

2025-03-03 21:36
美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

2025-03-01 10:02
即使白宮就川普總統有爭議的關稅政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。路透

川普再讓步也沒用 道指挫逾400點 那指跌入修正區間

2025-03-06 16:42
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

2025-03-01 12:49
在美國總統川普確認即將徵收關稅後，史坦普500指數下跌，延續2月的跌勢，今年走勢衰退。 路透

川普確認徵收關稅 史指創最大單日跌幅 道指重挫650點

2025-03-03 16:52

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標