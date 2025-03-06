我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

鴻海2月營收寫最強 金額達167億美元

記者蕭君暉／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

鴻海5日公布2月合併營收新台幣5514億元（約167.6億美元），為歷年最旺的2月，月增2.36%，年增56.43%；前2月合併營收新台幣1.09兆元（約331億美元），為同期新高，年增24.63%。隨著輝達GB200 AI伺服器3月放量，公司看好本季業績可望強勁成長。

鴻海表示，與元月相較，2月「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」呈現強勁成長，主因是元月逢農曆春節假期導致基期較低，以及新品上市效益，加上客戶拉貨動能較大。「元件及其他產品類別」與「雲端網路產品類別」則較元月衰退，主因元月客戶拉貨動能較大，基期較高。

與去年同期相較，2月「消費智能產品類別」、「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」均強勁成長，主因去年同期逢農曆春節假期，工作天數較少，基期較低，加上新產品上市，以及AI雲端產品拉貨動能強勁。

前二月營運與去年同期相較，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」均強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，零組件出貨增加，以及車用業務出貨上揚，加上電腦終端產品拉貨動能較強。至於「消費智能產品類別」則為顯著成長。

展望後市，鴻海表示，本季能見度約與市場預期相當，預期季節性表現將優於過去五年平均水準，並較去年同期強勁成長。

雲端 鴻海 AI

上一則

微軟股價跌至1年來新低 分析師：拋售潮可能過頭了

下一則

TCL高階電視市場 Q4出貨量超車LG

延伸閱讀

美俄高層2月達成協議 克宮：準備促成美國和伊朗對話

美俄高層2月達成協議 克宮：準備促成美國和伊朗對話
廣達、鴻海等台科技廠拚AI 徵才4000人

廣達、鴻海等台科技廠拚AI 徵才4000人
墨國州長：鴻海超大型AI伺服器廠將在一年完工

墨國州長：鴻海超大型AI伺服器廠將在一年完工
美拚「主權AI」 台廠鴻海獨吃伺服器大單

美拚「主權AI」 台廠鴻海獨吃伺服器大單

熱門新聞

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
輝達（Nvidia）周一重挫近9%，股價下探至6個月來低點。(路透)

Nvidia股價已慘崩23% 五大利空讓投資人急拋售

2025-03-03 21:36
美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

2025-03-01 10:02
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

2025-03-01 12:49
在美國總統川普確認即將徵收關稅後，史坦普500指數下跌，延續2月的跌勢，今年走勢衰退。 路透

川普確認徵收關稅 史指創最大單日跌幅 道指重挫650點

2025-03-03 16:52
美股4日早盤四大指數盡墨。路透

關稅戰烏雲密布 美股早盤道瓊重摔715點 那指逼近修正

2025-03-04 10:16

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價