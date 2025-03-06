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財新2月PMI數據上揚至51.4 中國服務業擴張步伐小幅加快

記者林宸誼／綜合報導
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中國2月財新服務業PMI回升至51.4，回升0.4個百分點，高於市場預期的50.7。（中新社）
中國2月財新服務業PMI回升至51.4，回升0.4個百分點，高於市場預期的50.7。（中新社）

中國服務業經營活動加速擴張，供需持續改善。2月財新中國服務業PMI回升至51.4，較前月上升0.4個百分點，高於市場預期的50.7，顯示服務業擴張步伐小幅加快。

先前公布的2月財新中國製造業PMI回升0.7個百分點至50.8，是近三個月來高位；服務、製造業兩大行業景氣回溫，推動當月財新綜合PMI上行0.4個百分點至51.5。

中國國家統計局近期公布數據則顯示，2月官方製造業PMI上升1.1個百分點至50.2，重回擴張區間；服務業PMI則下降0.3個百分點至臨界點50.0；主要受製造業景氣改善的影響，當月的綜合PMI產出指數為51.1，高於前值1.0個百分點，顯示生產經營活動總體穩中有升。

財新數據方面，2月的商業活動指數和新訂單總量指數均連續第26個月保持在50以上，並且均較1月小幅上升。

外部需求改善，新出口訂單指數升至三個月高點，並保持在擴張區間。

儘管需求改善提振了一些企業的招聘，但許多受訪企業仍持謹慎態度，2月就業指數回升至擴張區間，但增幅很小。

同時，2月中國的市場信心也有所改善，未來活動預期指數連續第二個月上升。財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業供需均有擴張，外需同樣增長，2月新出口訂單指數高於榮枯線，並取得近三個月以來新高。

王喆同時指出，服務業價格仍然承壓，成本端價格的下降堅定了服務業企業降價促銷的決心，銷售價格同樣微降。

當前經濟面臨的困難和壓力依然較大，居民就業和收入不確定性增加，對於進一步擴大內需、夯實經濟底部形成制約。

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