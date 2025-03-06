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刺激消費 中國祭出412億美元「以舊換新」

特派記者黃雅慧、陳政錄／北京報導
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中國國務院將安排超長期特別國債人民幣3000億元，支持消費品「以舊換新」。圖為民眾在浙江省杭州市一間家電行，辦理家電以舊換新補貼手續。 （新華社）
中國國務院將安排超長期特別國債人民幣3000億元，支持消費品「以舊換新」。圖為民眾在浙江省杭州市一間家電行，辦理家電以舊換新補貼手續。 （新華社）

中國國務院總理李強5日在十四屆全國人大三次會議作政府工作報告，提及今年中國政府工作重點，在促消費方面，李強指出，要安排超長期特別國債人民幣3000億元（約412.3億美元），支持消費品「以舊換新」。

儘管去年中央經濟工作會議已為今年刺激政策定調，但在外部有中美貿易戰升溫的狀況下，中國官方將重心寄予擴內需上，外資仍期待兩會上會否「加碼」。

在提振消費方面，李強表示，大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，促進消費和投資能更好結合，加快補上內需，特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

據中國官方釋出的政府工作報告顯示，具體而言有幾項措施：一是實施提振消費專項行動，制定提升消費能力、增加優質供給、改善消費環境專項措施，釋放多樣化、差異化消費潛力，推動消費提質升級，多管道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制；從放寬准入、減少限制、優化監管等方面入手，擴大健康、養老、托幼、家政等多元化服務供給，創新和豐富消費場景；加快數位、綠色、智能等新型消費發展；落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力；完善免稅店政策，推動擴大入境消費；深化國際消費中心城市建設，健全縣域商業體系；完善全口徑消費統計制度；強化消費者權益保護，營造安全放心消費環境等。

二是積極擴大有效投資，緊扣中國發展戰略和民生需求，發揮好各類政府投資工具作用，加強財政與金融配合，強化項目儲備和要素保障，加快實施一批重點項目，推動「十四五」規劃重大工程順利完成。

切實選準選好項目，管好用好資金，保障在建項目資金需求，堅決防止低效無效投資。

報告稱，今年中央預算內投資擬安排人民幣7350億元（約1010.1億美元），用好超長期特別國債，強化超長期貸款等配套融資，加強自上而下組織協調，更大力度支持「兩重」建設；優化地方政府專項債券管理機制，實施好投向領域負面清單管理、下放項目審核權限等措施；簡化投資審批流程，建立健全跨部門跨區域重大項目協調推進機制；加大服務業投資力度；支持和鼓勵民間投資發展，規範實施政府和社會資本合作新機制，引導更多民間資本參與重大基礎設施、社會民生等領域建設，讓民間資本有更大發展空間等。

投資 李強 國債

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