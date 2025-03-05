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漢堡王中國註冊資本 增至4.6億美元

記者謝守真／綜合報導
在漢堡王中國回歸RBI後，註冊資本由約4.1億美元增至4.6億美元。（路透）
在漢堡王中國回歸RBI後，註冊資本由約4.1億美元增至4.6億美元。（路透）

中國經濟低迷，當地速食市場也面臨不少挑戰。天眼查App顯示，近日，漢堡王中國發生工商變更，Atakan Bozkurt卸任法定代表人、董事長兼總經理，由呂愛軍接任法定代表人、董事長並擔任經理。同時，漢堡王中國的註冊資本，由約4.1億美元增至4.6億美元。此前，其註冊資本才剛由約3.1億美元增資至4.1億美元。

界面新聞指出，2月下旬，漢堡王品牌方RBI（Restaurant Brands International）宣布，從TFI Asia Holdings BV及Pangaea Two Acquisition Holdings XXIII收購其持有的全部漢堡王中國股權，此次收購交易金額約為1.58億美元。RBI透過子公司現已持有漢堡王中國近100%的股權。

據了解，RBI集團是全球最大的速食公司之一，旗下品牌除漢堡王，還有天好咖啡、POPEYES和FIREHOUSE SUBS。

從公開資訊可見，土耳其餐飲集團TFI在2012年從RBI集團拿下漢堡王中國市場的主特許經營權和獨家開發權，授權初始期限為20年，按照原計畫，品牌經營權期限至2032年6月。

於此之前，去年11月就有消息，RBI集團高層表示已向漢堡王在中國的特許經營商發出終止合作的通知。報導分析，漢堡王中國提前更換業者，「與漢堡王在中國不盡人意的市場表現密切相關」。

證券之星曾指，在今年2月12日的RBI財報會議上，RBI首席財務長Sami Siddiqui曾表示，2024年，RBI集團的餐廳整體數量增加了3.4%，但是漢堡王中國餐廳數量減少約100個基點。

同時，漢堡王中國近年的拓店數量，一直未達其管理層預期。據悉，2023年，漢堡王定下了每年在中國市場新開設200家餐廳的計畫，但2023年門市數量與預期相差24家。而在2024年，根據RBI年報公告，截至2024年年底，漢堡王中國門市數量為1474家，較上年淨減少113家。漢堡王中國已連續兩年未觸及拓店目標。

不僅如此，漢堡王也面臨越來越激烈的市場競爭，除肯德基、麥當勞為首的西式漢堡品牌，還有以塔斯汀為代表的中式漢堡品牌加入，漢堡王曾嘗試通過推行「低價策略」，推出「帶漢堡進入9.9元（人民幣）時代」的活動，但短期這一策略沒達到理想效果，甚至還導致加盟店利潤被進一步擠壓。

此後，在去年11月漢堡王出現「加盟商危機」，有加盟商指責漢堡王運營成本過高，無法兌現回本承諾，還存在配送劣質食品、不合理處罰等問題。

分析稱，儘管漢堡王中國雖已啟動股權調整，但短期內仍需直面三大挑戰：如何在價格戰中平衡品牌調性與盈利需求；如何化解加盟商信任危機，重構合作生態；如何透過本土化創新重塑市場競爭力。

漢堡王 咖啡 麥當勞

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