滴滴自駕部門尋求融資 完成後估值或達50億美元

大陸線上叫車平台巨頭滴滴正為其自動駕駛部門尋求新一輪融資，以加速無人計程車的部署。彭博引述知情人士透露，估值可能達到約50億美元。（取材自微博）

中國線上叫車平台巨頭「滴滴出行」正為其自動駕駛部門尋求新一輪融資 ，以加速無人計程車的部署。彭博引述知情人士透露，估值可能達到約50億美元。截至目前，滴滴尚未對相關消息作出回覆。

該名知情人士稱，滴滴自動駕駛計畫融資數億美元，正與包括一家總部位於北京的基金在內的潛在投資 者進行磋商，以評估投資者的興趣；所得款項擬用於繼續開發自動駕駛技術，並加快無人駕駛計程車的量產。

據了解，滴滴自動駕駛部門運營著一支由200多輛自動駕駛測試車組成的車隊，並已在北京、廣州和上海開展測試。2023年4月，滴滴發布首款概念無人駕駛計程車--滴滴Neuron。

上述知情人士表示，滴滴可能會利用籌得的資金繼續研發自動駕駛技術，並加快無人出租車 的量產進程。目前討論仍在進行，滴滴最終也可能決定不推進這筆交易。

陸媒金融界指出，滴滴，從2016年組成自動駕駛技術研發部門，致力於打造世界領先的L4級自動駕駛技術，希望透過科技讓出行更安全、更有效率。 2019年8月，滴滴宣布將自動駕駛部門升級為獨立公司， 專注於自動駕駛研發、產品應用及相關業務拓展。

另，據IT之家去年10月報導，滴滴自動駕駛在去年10月完成C輪融資，籌集2.98億美元，由廣汽集團領投。截至去年10月，該部門已完成五輪融資，總共籌集到超15億美元，軟銀願景基金、IDG資本、中俄投資基金、國泰君安等機構都在投資人行列。而滴滴對相應融資獲得的經費則表示，將用於加大自動駕駛技術的研發投入，加速推動首款Robotaxi量產車落地，推動L4級自動駕駛技術研發及產品應用。