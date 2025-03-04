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雀巢收購剩餘股 全資控股徐福記

記者謝守真／綜合報導
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全球最大食品製造商雀巢（Nestle）3日宣布，已與中國糖果大廠徐福記的徐氏家族達成協議，收購徐福記剩餘40%股分。雀巢在2011年時，就以17億美元收購徐福記60%股權成為控股股東。而在此次收購餘下的股權後，代表著雀巢實現全資控股徐福記。

據北京商報報導，雀巢表示，透過上述這筆交易，徐福記將會更廣泛、更便捷地獲取雀巢的全球品牌和產品資源，以實現其成長目標。同時，雀巢也可透過徐福記既有優勢，特別是其強大的分銷網絡，來發展中國的零食和糖果業務。

徐福記是由來自台灣的徐家四兄弟（徐鐠、徐乘、徐沆與徐梗）創辦，四兄弟曾在台灣分別經營徐記食品、徐福記食品、安可食品、巧比食品等品牌。隨後，他們於1992年轉戰東莞創立徐福記在當地的總部。

界面新聞指，2011年，徐福記在中國糖果市場早處領先地位。2010年，徐福記營收為人民幣43.1億元，淨利6.02億元，當時整體估值28.7億美元。2011年與雀巢交易完成後，時任董事長徐乘繼續引領合資公司發展，但近年來的兩任總裁劉興罡、蘇強並非來自徐家。

每日經濟新聞引述中國食品產業分析師朱丹蓬分析，徐氏兄弟年齡已大，所以可能也有意把剩餘股權賣給雀巢。

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