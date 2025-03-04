中國榮耀：5年砸百億美元 搶攻AI設備

榮耀首席執行官李健宣布，將在未來五年投入100億美元建設人工智慧（AI）設備，從智慧型手機製造商向AI終端生態公司全面轉型。（取材自IT之家）

中國智慧型手機製造商榮耀宣布，將從智慧手機製造商向全球AI 終端生態公司全面轉型，並承諾未來五年投入100億美元建設AI設備生態系統。

在2025年世界移動通信大會（MWC）上，榮耀首席執行官李健詳細介紹其轉型的全新戰略「榮耀阿爾法計畫」（HONOR ALPHA）。

鳳凰網報導，阿爾法計畫分為三個階段：第一步是智慧手機，第二步是智慧生態系統，第三步是智慧世界。該計畫旨在將內容、服務、晶片、系統全部以人和AI設備為中心進行連接。

據榮耀發言人透露，這筆資金將用於將AI融入硬體以及開發下一代AI代理，投資 的另一部分將用於創建「各種AI設備的平台」。

「這不僅限於我們自己的設備，還包括來自不同合作夥伴的AI設備，使不同類型的AI設備能夠相互交流，消費者可以有更多選擇和無縫體驗」。此外，一小部分投資將用於「為AGI時代做準備」。

榮耀同步宣布與谷歌 雲、高通、法國電信等企業達成深度合作，作為合作的一部分，榮耀將使用谷歌Gemini技術為其最新設備提供AI功能支援。高通高管Alex Katouzian稱雙方將共同革新AI終端體驗。

據媒體報導，榮耀還宣布其Magic系列旗艦智慧手機將獲得七年的Android系統和安全更新支援，成為少數幾家能夠提供如此長期支援的廠商之一。目前，僅有谷歌自己的Pixel設備和三星S系列旗艦手機提供類似的支援。

榮耀表示正在與谷歌和晶片設計商高通合作開發其AI代理，但尚未給出具體發布時間表。

MWC現場，榮耀發布搭載端側AI能力的MagicBook Pro 14筆記型電腦、榮耀平板V9、手表5 Ultra及Earbuds Open耳機等新品。

自2020年從華為分拆出來後，榮耀一直致力於拓展海外市場，並進軍由蘋果和三星主導的高端市場。根據IDC資料，榮耀在中國中國以外的智慧手機市場占有率已從2023年的1.7%增長到2024年的2.3%。通過發布創新設備，榮耀已取得一定進展，但在全球範圍內仍是一個相對較小的參與者。此次公布的100億美元投資計畫顯示其在AI領域的雄心壯志。