美拚「主權AI」 台廠鴻海獨吃伺服器大單

鴻海集團。（記者吳康瑋／攝影）

白宮加快打造美國主權AI 、總投資 上看5000億美元的「星際之門計畫」（Stargate Project）腳步，近期將揭露供應商細節。消息人士透露，鴻海 將獨拿星際之門計畫AI伺服器代工訂單，最快本月公布，為鴻海今年業績成長吃下大補丸。

鴻海向來不評論接單動態。法人指出，鴻海近期美國製造布局頻頻，就是為了承接星際之門計畫龐大訂單，尤其美國總統川普將對中國再加徵10%關稅，積極落實「美國製造」，鴻海在美製造能量大增，當下不僅手握四大美系雲端服務供應商（CSP）大單，也入列蘋果美國製造夥伴。

伴隨星際之門計畫所需的AI伺服器代工大單到手，為鴻海今年業績成長吃下大補丸。

星際之門計畫是川普在元月下旬釋出的美國超大型AI基礎建設計畫，結合軟銀、OpenAI、甲骨文、MGX等科技大咖合資設立公司。其中，軟銀和OpenAI分別承諾投資190億美元，並將各自持有合資公司40%的股權，而甲骨文和MGX將分別出資70億美元。

星際之門計畫規畫2029年在美國的AI基礎設施領域投資高達5000億美元，初期投資額為1000億美元，目前正在德州興建十個資料中心，並計畫擴大至更多州。消息人士透露，星際之門計畫已進入製造商挑選階段，鴻海幾乎篤定獨拿AI伺服器代工訂單。

消息人士分析，星際之門計畫需要龐大的AI伺服器支援，而且必須落實川普「美國製造」政策。放眼全球主要AI伺服器代工廠，目前僅鴻海在美國德州設有AI伺服器生產據點，且鴻海是全球AI伺服器製造霸主，「美國製造」與「業界第一」的優勢，是鴻海奪下星際之門計畫AI伺服器大單的兩大關鍵。

鴻海董事長劉揚偉先前即表態要擴大美國布局，強調為了呼應川普美國製造政策，鴻海會跟夥伴在美國幾個地方都會安排，目前陸續進行中。

鴻海積極擴大德州生產量能，去年8月下旬公告，子公司Cloud NetworkTechnology USA Inc.投資2.53億美元，取得FOXCONN ASSEMBLY LLC.股權；之後也在去年11月下旬公告，子公司投資3303.3萬美元，取得美國德州哈立斯郡（Harris County）土地及廠房。

外界認為，鴻海持續擴張德州AI伺服器生產規模，就是為了「美國製造」，服務北美客戶。

另外，鴻海也將在休士頓生產伺服器，供應蘋果Apple Intelligence雲端使用，相關廠房預計2026年啟用。

伴隨威州等地據點，鴻海集團是目前台灣電子業「美國製造」布局最深且最廣的代表。