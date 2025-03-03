我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

中國百城二手房價 連跌34個月

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國房產調研機構中指研究院數據顯示，今年2月，中國百城二手住宅（中古屋）均價與前月相比下跌0.42%，較前月收窄0.09個百分點，是連續第七個月呈收窄趨勢，但已連跌34個月。

中指研究院「百城價格指數報告」顯示，今年2月，受部分城市優質改善項目入市影響，百城新建住宅價格較上月結構性微漲；二手房市場跌幅持續收窄。從市場交易來看，以深圳、北京、上海為代表的一線城市在春節過後迅速擺脫假期影響，市場活躍度顯著提升，節後交易復甦。

二手房方面，今年2月，中國百城二手住宅均價為每平方公尺1萬4071元人民幣（約1941.62美元），較前月下跌0.42%。

與前月相比，百城中僅三個城市二手房價上漲。一線城市二手住宅價格下跌0.2%，已連續五個月維持微跌態勢，其中深圳、北京、上海跌幅均在0.1%至0.2%之間。二線城市二手住宅價格下跌0.46%，不過成都二手房價格已連續四個月按月上漲，表現較為突出。三、四線城市二手住宅價格下跌0.46%。

新房方面，今年2月，中國百城新建住宅均價為每平方公尺1萬6711元人民幣，較前月上漲0.11%。

與前月相比，有43個城市新房價格上漲，47個城市下跌，十個城市價格持平。報告指出，一線及二線城市新房價表現亮眼，分別較前月上漲0.24%、0.08%。部分核心城市在優質改善項目的強力帶動下，新房價格呈現結構性上漲，其中上海、北京新房價格漲幅位居百城前兩位。

中指研究院稱，「止跌回穩」依舊是今年中國房地產政策的核心目標。隨著春節過後核心城市房市交易及土地市場的回暖，疊加政策支持和傳統營銷季的推動，3月房地產市場可望延續回穩態勢，核心城市或迎來「小陽春」行情，市場活躍度和信心將進一步提升。

房價 春節 房地產

上一則

關稅破壞力大「美國經濟例外論」頂不住 愈來愈多人看空美元

下一則

人行下調美元存款利率 支撐人民幣匯價

延伸閱讀

上海連兩日創史上最熱3月初 但即將一夕回到冬天

上海連兩日創史上最熱3月初 但即將一夕回到冬天
上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？
中國2月百城二手房均價下降0.42% 連跌34個月

中國2月百城二手房均價下降0.42% 連跌34個月
港媒：中國下半年將閱兵 普亭計畫赴北京參加

港媒：中國下半年將閱兵 普亭計畫赴北京參加

熱門新聞

美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

2025-03-01 10:02
海湖莊園是總統川普位於佛羅里達州的住所和私人俱樂部，他經常在這裡招待賓客或召開記者會。近來市場盛傳，有個「海湖莊園協議」，部分內容或許聽來荒誕，但也不能忽視背後的深意與影響。圖為川普2月7日在海湖莊園宴請共和黨聯邦參議員的檔案照。 （路透）

別說不可能 川普想「賴帳」？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆

2025-02-24 08:10
馬斯克（左）的淨資產周二蒸發222億美元，主要是他帶領的政府效率部強勢推動聯邦減支以及川普（右）的潛在關稅引發市場不安。 （路透）

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

2025-02-25 18:30
洛杉磯港口的中國貨櫃。(歐新社)

美國大漲港口費 中國遠洋海運、馬士基首當其衝

2025-02-24 10:53
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

2025-03-01 12:49
全球咖啡連鎖龍頭星巴克(Starbucks)24日宣布裁員企業員工千餘人。美聯社

創立以來最大規模 星巴克宣布裁員千餘人

2025-02-24 10:03

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返