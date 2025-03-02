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DeepSeek 成本利潤率545%驚人 公司：實際沒賺那麼多

記者謝守真／即時報導
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DeepSeek自稱其線上服務的理論「成本利潤率」高達545%。 （路透）
DeepSeek自稱其線上服務的理論「成本利潤率」高達545%。 （路透）

中國AI新創公司DeepSeek再拋震撼彈，宣布DeepSeek線上服務的「成本利潤率」高達545%，這一數字刷新全球AI大模型領域的盈利天花板，但該公司提到上述利潤是根據「理論收入」計算，強調實際上並沒有這麼多收入。

據《證券時報》報導，DeepSeek官方團隊近日在中國在線內容網站「知乎」上，公布「DeepSeek-V3／R1推理系統概覽」的技術解讀，首次揭曉大模型推理系統優化細節，並公開成本利潤率等關鍵訊息，引人注目。

DeepSeek於文中提到，DeepSeek V3和R1的所有服務均使用輝達的H800 GPU。由於白天服務負荷高，晚上服務負荷低，DeepSeek實現一套機制，在白天負荷高的時候，用所有節點部署推理服務。晚上負荷低的時候，減少推理節點，用來做研究和訓練。

在營收數據上，DeepSeek稱其目標是實現「更高吞吐量和更低延遲」。假定GPU租賃成本為2美元／小時，總成本僅為每日8.7萬美元。而若所有tokens全部按照DeepSeek R1的定價計，理論上一天總收入為每日56.2萬美元，成本利潤率為545%。這也代表，DeepSeek理論上每日淨賺47萬4,955美元。

然而，DeepSeek強調，實際情況大相逕庭。由於多種原因，其實際收入會出現「大幅下降」。原因在於，V3定價低於R1，同時收費服務僅占一部分，且網頁端和應用程式免費，再加上非高峰時段設有夜間折扣，導致其實際收入遠不及「理論數值」。

根據DeepSeek官方說法，他們真實的利潤率遠沒有這麼誇張。《華爾街見聞》引述科技博主180K的解讀，DeepSeek R1模型的利潤率約為85%，而如果按照V3的定價，利潤率會降至70%左右。即便如此，這個數字仍然非常可觀。

業內分析指出，DeepSeek的開源和技術披露，為整個行業樹立新的標竿。DeepSeek此次披露，不僅展示其技術實力與商業潛力，更向行業傳遞明確信號：AI大模型的盈利已從理想走進現實。

閱讀祕書／成本利潤率

成本利潤率是反映盈利能力的指標之一，計算公式為：利潤／成本費用x100％。

成本利潤率不僅是反映企業生產、經營管理效果的重要指標，也是企業制定價格的重要依據。該指標越高，表明企業為取得利潤所付出的代價越小，成本費用控制越佳。 （謝守真）

DeepSeek 利潤 AI

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