關稅打趴滬深港股 中國股民悲憤喊「要戰」

川普宣布再加碼10%對華關稅，滬、深、港三大股市2月28日應聲重挫，大批中國網民留言批評川普，呼籲中國強力反擊。 (香港中通社)

美國總統川普 宣布再加碼10%對華關稅 ，中國滬、深、港三大股市昨(2月28日)應聲重挫，美媒報導稱，不少中國股民一片哀號。相關話題昨並衝上了微博熱搜榜，大批網民留言批評川普，呼籲中國強力反擊，「爾要戰，那便戰」，也有留言被屏蔽。不過有分析人士稱，中國在反制上或缺乏足夠籌碼，即將召開的全國「兩會 」即使釋出刺激經濟利好政策，恐也難有效提振市場信心。

據美國之音報導，川普2月27日宣布，繼2月初對中國商品加徵10%關稅後，將於3月4日起再疊加10%，使加徵幅度達到20%，以進一步向中國施壓。受此消息影響，中國主要股市昨開盤即一路滑坡，終場跌幅多達2％到4%。上證A股收在3320.90點，單日跌1.98%；深證成指單日跌幅2.89%；創業板跌3.82%，科創板跌4.22%，港股也慘跌3.28%，皆為近幾周的新低點。

另外，中國股民彌漫的悲觀氣氛也引發中國網民熱議，包括兩大搜索詞條「A股」和「川普宣布對華再加徵10%關稅」當天都一度衝上微博熱搜榜。其中，鳳凰網一則有關川普加徵關稅的新聞發帖吸引到超過3000人留言回應，但多數留言被屏蔽，僅保留有7則還可供瀏覽，惟大多是批評川普的反美立場。

例如，湖南網民「KYAITT」留言稱，「爾要戰，那便戰。有本事他可以加收100%關稅，但我們不怕，我們更不會倒下。他(川普)這是損人不利己」；山東網民「涵涵爸爸」呼籲中國反制：「你強任你強，清風拂山崗。(中國)對等回應就好」；另一位山東網民「了悟安辰」則直接向川普嗆聲說，「你直接別進口得了」。

對上證A股的跌勢，中國網民也一片哀號。浙江微博基金博主「喜歡玩基金的小瑜哥」當天發帖亮出他投入六支人工智能基金最新的負值報酬率，留言大喊：「我不玩了，把錢還我」；有網民問A股下跌和川普加徵關稅有關還是受其他因素影響，有網民語帶諷刺地笑問「不是為了3月4日起召開的兩會期間的上漲，打開空間嗎？」。

報導並引述專家指出，川普第一任期時已認清中國無意解決貿易失衡，因此祭出高關稅。在第二任期，他的對華貿易政策不太可能鬆動，甚至會持續加碼，直到中國「喊痛」。

另有分析人士稱，中國在反制上或缺乏足夠籌碼，即將召開的全國「兩會」即使釋出刺激經濟利好政策，恐也難有效提振市場信心。

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