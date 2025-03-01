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富士康鄭州新總部開工 董座崔志成：扎根河南決心不變

記者林宸誼／綜合報導
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富士康新事業總部大樓及研發中心，27日在鄭州市鄭東新區開工建設。（河南衛視截圖）
富士康新事業總部大樓及研發中心，27日在鄭州市鄭東新區開工建設。（河南衛視截圖）

富士康新事業總部大樓及研發中心，27日在鄭州市鄭東新區開工建設。富士康新事業發展集團董事長崔志成強調，無論是現在還是未來，富士康扎根河南的決心不會變，富士康在新賽道、新領域、新技術中不斷探索追求的決心不會變。

河南日報報導，崔志成指出，新事業總部大樓承載著集團在鄭州新產業孵化、新技術導入、新產品研發、新市場開拓的重要使命，大樓的動工儀式，也代表富士康在鄭州的發展開啟了新的篇章。

該項目建成後，將成為富士康在中國「3+3」戰略新事業的總部所在地和綜合性的指揮中樞，也將承載推動企業多元化發展和產業升級的重要引擎功能。

下一步，富士康將依託設立於鄭州的新事業總部基地，整合全球技術儲備和產業鏈資源，重點布局電動車、儲能等新興產業，為區域經濟發展、高端製造產業鏈構建注入新動能。

富士康新事業總部下設總部管理中心、研發中心和工程中心、戰略產業發展中心、戰略産業金融平台、産業研究院和關鍵人才中心、營銷中心、供應鏈管理中心等七個功能單元，在當地政府支持下，部分産業已經具備轉化條件。

與此同時，富士康還啟動新能源汽車EV研發中心建設，設立鄭州富士康新能源電池，布局儲能等新能源業務，在鄭州航空港開工建設電動車試製中心項目，一系列舉措都在為未來成果轉化奠定基礎。

富士康於2010年落戶河南，並在鄭州航空港經濟綜合實驗區（簡稱「鄭州航空港區」）建成富士康鄭州科技園。十多年來已在鄭州、濟源、鶴壁、蘭考、周口等多地布局設廠。

富士康 鄭州 河南

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