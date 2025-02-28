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中國AI晶片龍頭寒武紀 去年第四季首度盈利了

記者林茂仁／綜合報導
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中AI晶片龍頭寒武紀終於賺錢了。（取材自澎湃新聞）
中AI晶片龍頭寒武紀終於賺錢了。（取材自澎湃新聞）

中AI晶片龍頭寒武紀終於賺錢了，寒武紀27日發布2024年業績快報。寒武紀2024年第4季營收9.89億元（人民幣，下同，約1.36億美元），年增76.6%；第4季的淨利潤為2.81億元。這也是寒武紀上市至今首次單季盈利。

澎湃新聞報導，不過，寒武紀全年仍是虧損，去年公司營收11.74億元，年增65.56%；歸屬於母公司所有者的淨利潤為-4.43億元，虧損收窄。

寒武紀解釋稱，2024年營業收入較上年同期增長65.56%，主要系報告期內公司持續拓展市場，積極助力人工智慧應用落地，使得報告期內收入規模較上年同期大幅增長。

隨著人工智慧發展對晶片需求增加，投資者早已預期寒武紀業績也同步改善，並且一直在積極買入寒武紀股票。27日，寒武紀股價一度衝破805元，與股價最低時46.59元相比，增長16倍。

國海證券日前在研報中分析認為，寒武紀確收存在季節性波動，第4季度或為交付+訂單下達主要季度，存在確收週期影響，預期2025年營收端有望持續增長。

國海證券認為，寒武紀專注於人工智慧晶片產品的研發與技術創新，此次增資展現公司加大通用智慧處理器的研發投入，有望實現性能與市場份額的進一步提升。

國海證券研報認為，寒武紀為智慧晶片領域全球知名的新興公司， 能提供雲邊端一體、軟硬體協同、訓練推理融合、具備統一生態的 系列化智慧晶片產品和平臺化基礎系統軟體，有望受益於大模型發展帶來的算力需求，以及公司產品不斷迭代。預測2024至2026年分別實現營收11.22/19.96/27.89億元，歸母淨利潤為-4.29/0.16/2.19億元，對應PS為223/131/94X，維持增持評級。

晶片 證券 人工智慧

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