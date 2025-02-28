小米股價飆 雷軍超車鍾睒睒 當了1小時的中國首富

小米集團董事長雷軍。(路透)

小米 集團27日公布新車SU7 Ultra，與旗艦手機15 Ultra。27日股價盤中一度漲4%至58港元，創歷史新高。持股24.2%的小米董事長雷軍財富衝高到4400億元人民幣（約606.1億美元），一度超越農夫山泉創始人鍾睒睒 ，成為中國新首富。

不過隨後小米集團股價快速跳水，一度跌8%，雷軍也從寶座上掉落，登頂時間僅為1小時。鍾睒睒的身價也超越雷軍，重回中國首富寶座。

紅星新聞報導，小米集團股價飛漲，主要得益於小米汽車的大賣。2024年全年，小米汽車交付超過13.5萬輛小米SU7。公司股價從2024年3月小米SU7發布時的12港元，飆升至27日收盤價53.1港元，累計漲幅3.4倍。

新浪財經報導，外界估計，雷軍的總財富估值已接近4400億元人民幣。對小米持股約24.2%，僅此一項就帶來3412億元人民幣的財富。此外，雷軍在「金山系」中的投資 也獲得豐厚回報。金山辦公、金山軟體、金山雲三大上市平台為雷軍貢獻約441億元人民幣資產財富值。

雷軍還透過順為資本，押寶字節跳動、宇樹科技等獨角獸，同時涉足蔚來汽車、人人車、小鵬汽車等領域，這些投資大概能為雷軍貢獻約500億元人民幣的資產財富值。

事實上，雷軍的投資風格頗具特點，主要投與自身產業生態有關的企業以小米生態鏈為主的戰略投資，和以供應鏈為主的產業投資。小米宣布造車之前，小米旗下的小米基金、順為資本等便已經開始在汽車產業鏈上做了大量投資，例如2015年參與蔚來的A輪融資、2017年參與小鵬汽車A+輪融資。其投資領域也囊括汽車零部件、積體電路、汽車售後服務、新能源、自動駕駛等多個方面。

去年11月富比世（Forbes）發布的「2024年中國富豪榜」顯示，鍾睒睒連續第四年成為中國首富，身家508億美元。騰訊控股主席馬化騰以468億美元位列第二。

字節跳動創始人張一鳴排第三，財富為456億美元。拼多多創始人黃崢身家增加77億美元，至439億美元，排名第四位，排在第五位的是寧德時代曾毓群，財富為371億美元。而雷軍當時以199億美元的身家位列第十。