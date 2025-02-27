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20家中國晶片廠結盟DeepSeek 打造AI一體機

記者謝守真／綜合報導
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中國AI一體機市場百花齊放。(取材自百度)
中國AI一體機市場百花齊放。(取材自百度)

DeepSeek暴紅，促使中國AI一體機市場百花齊放。據不完全統計，目前，至少有20家中國國產晶片廠商宣布與DeepSeek展開合作，透過結合「國產算力+國產大模型」的組合，打破輝達（Nvidia）的「統一運算架構」（CUDA）生態限制。

媒體「芯智訊」指，由於DeepSeek熱度持續，官方伺服器呈超負荷，已無法滿足用戶需求，特別是對數據隱私安全及有著二次訓練需求的企業級用戶，早已部署滿血版DeepSeek模型，這也直接帶動中國市場對國產AI一體機的需求。同時，較輝達GPU更具「性價比」的中國國產AI晶片方案亦受市場青睞。

AI一體機從概念上看是一種軟硬體結合的設備，把AI晶片、AI平台軟體及各類模型演算法整合在同一個設備中。透過將高效能的GPU、CPU等運算硬體與專業的AI軟體（如模型和演算法）整合在一個裝置中。此設計使用戶可直接使用這台一體機進行AI開發和應用，無需再單獨配置其他硬體和軟體組件，大大簡化AI技術的應用流程‌。

據不完全統計，至少已有20家中國國產晶片廠商宣布與DeepSeek展開合作，其中包括華為昇騰、百度崑崙芯、海光、沐曦積體電路、摩爾線程等中國知名AI晶片廠商。透過國產AI模型+國產AI晶片的組合生態，打破輝達CUDA生態限制，推動「國產算力+國產大模型」生態系統建設。

其中，華為推出昇騰DeepSeek一體機，採用昇騰高性能算力底座，深度融合DeepSeek大模型能力，能夠滿足語言理解、影像分析、知識推理等全場景應用需求。百度智慧雲端推出搭載崑崙芯P800「百舸DeepSeek一體機」，單機能滿足500人團隊使用。另，沐曦GPU的特定產業總代理商超訊通信，近期也推出「元醒」訓練推理一體機，並且近期還連續拿下兩份AI訓推一體機採購大單，總額達人民幣14.88億元（約2.04億美元）。

金融界引述中信建投證券研究所所長首席分析師武超則指，大模型的平權化以及模型的在地化部署，使得算力板塊，尤其是中國的算力國產化加速，成為今年上游投資最確定方向。她並稱，AI應用將落地生根，也值得留意。

華為昇騰910B晶片是中國市場上最具競爭力的AI晶片。（取材自微信）
華為昇騰910B晶片是中國市場上最具競爭力的AI晶片。（取材自微信）

AI DeepSeek 晶片

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