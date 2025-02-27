北京注資國銀 首波上看4000億元

外媒引述知情人士表示，中國計畫對幾家大型國有銀行進行注資，以落實去年推出的大規模經濟刺激政策。第一批被注資的國有銀行將包括農業銀行和交通銀行，注入新資本至少人民幣4000億元（約550.99億美元），最早可能在6月底完成。

彭博報導，每家銀行注資額度等細節仍在敲定中，計畫未來仍可能會有變動。這將是中國十多年來，首次為大型商業銀行充實資本金。

雖然六大國有銀行的核心一級資本適足率仍處於較高水平，但隨著中國推出包括全面降低房貸利率 ，並下調政策利率在內的各項刺激措施，銀行業也面臨了淨利差降至紀錄低點、利潤縮水和不良債務攀升等挑戰。

報導表示，為銀行體系注入資本金，將為經濟發展提供更多融資 的能力；去年10月中國財政部 曾公開表示將發行特別國債，以向國有大型銀行注入資本金。

實際上，中國國家金融監管總局局長李雲澤曾於2024年9月24日在國新辦發布會上提出，將對六家大型商業銀行增強核心一級資本，按統籌推進，分期分批有序實施，持續督促大型商業銀行提升精細化管理水準，強化資本約束下高品質發展能力。

分析指出，中國人民銀行注資行為是宏觀經濟調控中的重要手段之一。人行注資就是透過各種方式，向金融體系注入資金，以達到特定的經濟目標。