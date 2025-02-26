台灣工業生產指數 連11個月正成長
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台灣經濟部25日發布元月工業生產指數96.31，雖有春節因素干擾，但仍年增5.07%，呈連11月正成長，增幅表現也優於預期，主要受惠於AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，製造業生產表現優於預期，主要是伺服器生產表現亮眼，元月雖是農曆春節連假，但伺服器業者加班生產。
展望未來，經濟部表示，全球經濟成長步調受國際貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素干擾，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器需求暢旺，可望帶動台灣製造業生產動能穩健成長，預測2月製造業生產指數年增近二成，合計前二月預期成長11.4%至13.8%。
經濟部統計，元月工業生產指數96.31、製造業生產指數96.4，雙雙寫下歷年同月次高，分別年增5.07%、5.29%，皆呈連11紅。黃偉傑指出，資訊電子產業表現突出，電子零組件業生產年增16.67%，其中積體電路業生產指數創歷年同月新高，年增22.92%，為連13月正成長。
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