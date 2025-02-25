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路透：中企廣用DeepSeek AI模型 輝達H20晶片訂單激增

編譯劉忠勇／綜合外電
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路透指出，H20訂單激增，更加凸顯輝達在AI晶片市場的主導地位，也有助於緩和外界對DeepSeek可能導致AI晶片需求下降的疑慮。(路透)
路透指出，H20訂單激增，更加凸顯輝達在AI晶片市場的主導地位，也有助於緩和外界對DeepSeek可能導致AI晶片需求下降的疑慮。(路透)

路透引述消息人士報導，中國企業正大幅增加對輝達（NVIDIA）H20晶片的訂單，以滿足國內對DeepSeek低成本人工智慧（AI）模型激增的需求。

路透指出，H20訂單激增，更加凸顯輝達在AI晶片市場的主導地位，也有助於緩和外界對DeepSeek可能導致AI晶片需求下降的疑慮。

兩位消息人士告訴路透，DeepSeek上個月在全球引起廣泛關注以來，騰訊、阿里巴巴和字節跳動都「大增增加」H20晶片的訂單。H20是一款配合美國出口管制政策，專為中國市場設計的降規版晶片。

中國伺服器製造商一位消息人士透露，醫療和教育等行業的中小型企業也開始購買搭載DeepSeek模型和輝達H20晶片的AI伺服器。這位消息人士表示，以往只有資金雄厚的金融和電信公司才會購買具備AI運算系統的伺服器。

路透報導，川普政府也考慮對銷往中國的H20晶片實施管制，這可能是訂單激增的因素之一，但消息人士普遍認為，DeepSeek崛起才是最主要原因。

新加坡White Oak Capital Partners投資主管 Noir Chiuo 說：「DeepSeek推出時，很多人誤判運算能力需求可能停滯或下降。但事實上，更先進的AI模型推動了日常生活中的更深層整合，推論層級的運算需求呈倍數成長。」

儘管DeepSeek的AI模型普遍部署有助於華為在中國晶片製造商在國內市場更具競爭力，特別這些模型專注於推論運算，但輝達的H20晶片仍是中國市場的業界標準。

分析師估計，輝達在2024年約出貨了100萬顆H20晶片，為輝達創造超過120億美元的營收。

H20是輝達目前在中國市場唯一合法銷售的主要晶片，在2023年10月美國最新一輪出口限制生效後推出。自2022年以來，華盛頓已禁止出口輝達最先進的晶片運至中國，擔憂這些先進技術可能用來壯大中國的軍力。

晶片 輝達 DeepSeek

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