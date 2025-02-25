台積熊本二廠傳從首季改成今年內延後動工 公司回應「計畫不變」

圖為台積電日本子公司JASM。（路透）

日媒報導，台積電 旗下日本 JASM熊本二廠驚傳動工時間從今年首季變更為今年內，時程恐較預期推遲，引發關注。

對於相關報導，台積電24日傍晚回應：「JASM在日本的第二座晶圓廠計畫維持不變，目前無進一步資訊可分享。」業界研判，台積熊本二廠延後動工可能原因包括地緣政治驅動客戶群投資 美國意願增加、車用半導體市況仍低迷等，使得台積海外足跡擴張優先順序可能有變，將靈活調整並專注先衝刺美國新廠投資。

日本熊本當地媒體報導，台積電在去年10月法說會上曾指出，位於熊本的第二座特殊製程技術晶圓廠已經開始整地，興建工程計畫於2025年第1季開始，但現在卻傳出將動工時間延後，外傳更動成今年內，引發討論。台積電昨則重申熊本二廠計畫不變。

雖然台積美國新廠投資和日本廠生產結構與製程皆有差異，但日本媒體傳出台積電熊本二廠動工時間異動，讓業界再次關注台積電日本廠後續的可能變化。

業界人士分析，台積電熊本第二廠因市場動態靈活調整，擴建略有遞延或調整方向是有可能的，主要有三個關鍵因素。

首先是日本科技投資巨擘軟銀（Softbank）等積極宣布赴美大投資，台積電日本廠車用客戶群也有意擴大美國投資生產；其次，台積7奈米以下最熱門的先進製程產能供不應求，熊本二廠製程若轉作更先進製程也可配合客戶需求。第三是日本九州當地車用半導體需求仍疲弱，又被陸企衝擊，預期車用委外需求仍需一段時間恢復，台積電日本廠鎖定車用為主，目前不急著蓋廠。

台積電旗下JASM於2021年成立，首座廠2022年4月開始興建，已於2024年底開始量產。台積電和擁有JASM少數股權的索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車先前也宣布進一步投資JASM以興建第二座晶圓廠。