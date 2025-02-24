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字節跳動市值漲 超過4000億美元

記者林宸誼／綜合報導
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儘管仍未擺脫美國政府的封殺威脅，但在AI熱潮下，TikTok母公司字節跳動的企業價值也隨之上升。目前至少有三家大型投資機構認為，字節跳動的估值超過4000億美元。

彭博報導，軟銀集團旗下願景基金表示，考量到字節跳動旗下多功能AI助手「豆包」的發展潛力，認為字節跳動估值超過4000億美元。同時，根據美國證交會（SEC）2024年11月的文件顯示，富達投資和普徠仕（T. Rowe Price Group）對字節跳動的估值分別超過4100億美元和4500億美元。

美國總統川普在今年1月20日的行政命令中，延後75天執行TikTok關閉在美業務的禁令。該命令要求司法部長暫不執行禁令。他表示，在潛在協議下，美國應取得TikTok一半的控制權，若中國不批准協議，美國就可能會向中國加徵關稅。

知情人士稱，如果TikTok能渡過這次危機，字節跳動估值進一步上漲的障礙將被掃清。字節跳動2024年強勁的營收成長也促成了投資者的重新評價。

字節跳動在非公開交易中的估值，2022年7月曾觸及2750億美元的谷底。然而中資科技股在今年爆火的人工智慧初創公司DeepSeek刺激下大漲，加上北京當局緩和對科技行業的態度，這些因素也都估值上升有利。

但字節跳動的估值一直受到地緣政治角力不確定性的影響。知情人士透露，一些投資者仍在尋求以低至2400億美元的估值參股該公司，但現在很少有賣家願意以這樣的價位轉讓。

相關知情人士指出，字節跳動2024年的年度回購價定在每股180美元，相當於3000億美元的估值，這高於2023年2,680億美元的回購估值。

在TikTok在美國的正常運營充滿不確定性之際，其母公司字節跳動的投資者們反倒仍持積極態度，認為中國市場的增長可以抵消TikTok禁令的影響，不需要美國地區TikTok也能獲得成功。

TikTok 投資 AI

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