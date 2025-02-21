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阿里AI業績 連6季3位數成長 美股開盤一度漲逾10%

記者林宸誼／綜合報導
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阿里巴巴集團20日在美股盤前，公布截至2024年12月底止季度業績。由於人工智慧（AI）相關產品連續六季保持三位數成長，推升上季營收2801億（人民幣，下同），年增8%；淨利489.4億，年增2.39倍，優於市場預期。財報公布後，市場反應強烈，阿里美股開盤直線拉升，一度漲逾10%。

阿里上季經調整後淨利（non-GAAP net income）為510.66億，按年增6%，亦高於市場預期。

上季度，阿里巴巴核心業務「淘天集團」整體營收增長5%至1360.9億，該集團EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）達610.8億，年增2%；國際電商業務季度營收按年增長32%，達到377.6億，惟該集團EBITDA虧損擴大至49.5億。

阿里指，國際電商業務營收增長主要受來自速賣通和旗下中東電商平台Trendyol的營收增長所驅動，以及與跨境業務相關的增值服務收入增長，但公司對Trendyol跨境業務和速賣通的投入增加，令EBITDA受壓。

雲智能集團收入為317.4億，年增13%。主要受惠於公共雲業務收入的雙位數增長帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。

截至2025年1月底，基於通義千問（Qwen）模型家族在Hugging Face上開發的衍生模型數量已超過9萬個，成為全球最大的AI模型家族之一。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，該季度的業績充分展示在「用戶為先，AI驅動」的戰略取得進展，雲業務收入重回13%的雙位數增長，其中AI相關產品收入連續六個季度實現三位數增長。展望未來，吳泳銘指出，由AI推動的雲智能集團營收增速還會持續提升。將繼續執行聚焦電商和雲計算的戰略，持續投入以推動長期增長。

財報指出，上季以13億美元的總價回購總計1.19億股普通股（相當於1500萬股美國存託股）。截至2024年12月底止，阿里巴巴在董事會授權的股份回購計畫下仍剩207億美元回購額度，有效期至2027年3月。

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