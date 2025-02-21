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聯想上季財報優於預期 獲利翻倍衝上6.9億美元

記者黃雅慧／綜合報導
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聯想AI PC新產品帶動銷售額走高。（取材自微博）
聯想AI PC新產品帶動銷售額走高。（取材自微博）

全球最大個人電腦（PC）製造商聯想集團20日公布上季（自然年2024年第四季）財報，營收年增20%至188億美元，創下過去三年來最高季度銷售額；淨利按年增長1.06倍至6.93億美元，當中包括2.82億美元的非經常性所得稅抵免。

分析認為，聯想財報優於預期，顯示人工智慧AI）浪潮正在推動全球PC產業溫和復甦。

研究機構IDC數據顯示，全球PC市場在經歷疫情後的低迷期後，仍面臨不確定性，2024年第四季出貨量僅小幅增加1.8%。然而，聯想持續保持全球最大PC供應商地位，全球市占達24.3%，出貨量成長4.8%。

其中，AI PC作為一個全新的智能設備品類，聯想正加速布局，去年第四季其AI PC在中國整體筆記型電腦市場占比已達15%。

聯想目前有智能設備、基礎設施方案、方案服務三大業務集團。其中，智能設備業務集團（包括個人電腦、平板、智慧手機及其他智能設備）上季營收137.84億美元，年增12%；基礎設施方案集團（包括伺服器等IT解決方案）受伺服器需求強勁的推動，上季營收39.38億美元，年增59.24%，且轉虧為盈；方案服務業務集團營收22.57億美元，年增11.69%，這也是該業務連續第15季呈現雙位數增長。

聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶發布內部信指出，上季各項業務均表現出色，接下來將牢牢抓住AI蓬勃發展的巨大機遇，DeepSeek模型以更高的推理效率和更低的算力成本，為AI平民化和應用落地提供更加現實的路徑，有助加速端側智能及邊緣側智能的成熟進程，促進AI在企業的部署和客製化，符合該集團混合式AI願景。

聯想此前表示，已將人工智慧新創公司DeepSeek技術融入其設備（包括個人電腦和平板電腦）。用戶可透過聯想的人工智慧助理「小騰」存取DeepSeek的人工智慧服務，無需下載或註冊。

楊元慶此前表示，到2027年AI PC在個人電腦總量的占比有望接近80%。不過，聯想集團目標並不只AI PC，他提及非PC業務（占比）很快就會達到50%以上。

AI 人工智慧 DeepSeek

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