中國LPR維持不動 降息時程或延後

中國人民銀行（人行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公布2月貸款 市場報價利率 （LPR）維持不動，一年期和五年期以上LPR均未調整，一年期LPR為3.1%，五年期以上LPR為3.6%，符合市場預測。分析認為，LPR按兵不動，降息 時程或延後。

LPR是中國貸款利率定價的主要參考基準，新華社報導，在LPR帶動下，中國貸款市場利率穩步下行。最新數據顯示，1月新發放企業貸款加權平均利率約3.4%，比上年同期低約40個基點；新發放個人住房貸款加權平均利率約3.1%，比上年同期低約80個基點。

調查顯示，中國經濟學家們預計2月LPR和大型金融機構存款準備金率下調的可能性較小，不過人行仍可能會在今年內擇時降準降息。

東方金誠研究發展部此前指出，在物價水平偏低，外部經貿環境變數加大，以及房地產市場止跌回穩勢頭還需進一步鞏固的背景下，2025年人行會繼續實施有力度的降息，屆時會引導LPR報價跟進下調。

天風證券指出，短期內降準降息的可能性並不高，要視市場情況而定。