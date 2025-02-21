我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

中國LPR維持不動 降息時程或延後

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國人民銀行（人行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公布2月貸款市場報價利率（LPR）維持不動，一年期和五年期以上LPR均未調整，一年期LPR為3.1%，五年期以上LPR為3.6%，符合市場預測。分析認為，LPR按兵不動，降息時程或延後。

LPR是中國貸款利率定價的主要參考基準，新華社報導，在LPR帶動下，中國貸款市場利率穩步下行。最新數據顯示，1月新發放企業貸款加權平均利率約3.4%，比上年同期低約40個基點；新發放個人住房貸款加權平均利率約3.1%，比上年同期低約80個基點。

調查顯示，中國經濟學家們預計2月LPR和大型金融機構存款準備金率下調的可能性較小，不過人行仍可能會在今年內擇時降準降息。

東方金誠研究發展部此前指出，在物價水平偏低，外部經貿環境變數加大，以及房地產市場止跌回穩勢頭還需進一步鞏固的背景下，2025年人行會繼續實施有力度的降息，屆時會引導LPR報價跟進下調。

天風證券指出，短期內降準降息的可能性並不高，要視市場情況而定。

貸款 利率 降息

上一則

中國地產危機致需求減 全球鐵礦砂巨擘去年獲利大跌

下一則

瞄準下個億級商品 中國啟動AI眼鏡專項測試

延伸閱讀

Fed兩官員強調 利率決策要有耐心慢慢來

Fed兩官員強調 利率決策要有耐心慢慢來
中國持有美債探16年新低 人行黃金儲備量創新高

中國持有美債探16年新低 人行黃金儲備量創新高
Fed觀望川普關稅影響 通膨減低才降息

Fed觀望川普關稅影響 通膨減低才降息
美股最錢線／美國例外論失寵 全球股市、黃金漲幅超車

美股最錢線／美國例外論失寵 全球股市、黃金漲幅超車

熱門新聞

英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資人拋售了一些熱門股票。美聯社

沃爾瑪財測引發景氣質疑 道指大跌450點

2025-02-20 16:44
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊