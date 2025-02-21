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台灣1月外銷訂單金額 終止連10紅

記者江睿智／綜合報導

台灣經濟部20日發布1月外銷訂單金額為469.7億美元，年減3%，中止連續十月正成長走勢。經濟部統計處長黃于玲表示，主要因川普2.0拉貨潮淡化，加上春節因素、及中國同業低價競爭影響。經濟部預期，合併今年前兩月接單，有望轉回正成長。

展望未來，黃于玲指出，高效能運算、AI等新興科技持續擴增，對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，可望支撐外銷訂單成長動能。預期2月接單金額在435億美元至455億美元之間，年增15%至20%。合併1至2月接單金額估905億至925億美元之間，預計將呈年增5%至7.3%。

經濟部統計處過去三個月針對川普2.0拉貨潮進行調查，去年11月調查200多家廠商，有8.3%廠商表示有提前拉貨；去年12月和今年1月都是調查402家，分別有9%及1%廠商表示有因川普2.0而提前拉貨。黃于玲說，川普2.0拉貨潮已經顯現了，但有持續淡化情形。

黃于玲指出，因高效能運算及AI應用擴增，帶動1月電子產品接單成長，這也是支撐1月接單主要動能，但這與美國貿易政策並未有明顯關聯。

經濟部統計，今年1月外銷訂單海外生產比為44.8%，較上年同月下降4.2個百分點，不僅是2008年1月同期新低，也是2007年2月以來單月最低。黃于玲說，主要是電子產品及資訊通信產品廠商提高台灣生產比重。

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