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DeepSeek勇闖AI 助力中國國產DRAM

記者林茂仁／綜合報導

隨著DeepSeek在中國各類應用上的大規模使用，將直接刺激業界對於大容量DRAM晶片需求，尤其DeepSeek在AI領域的突破，不僅降低了技術門檻，亦可能間接助力中國國產DRAM競爭力提升。

中媒芯智訊報導，Counterpoint Research分析師研究總監MS Hwang表示，隨著中國政府在資料標記（Data Labeling）、設備投資及產業扶持政策上的全面支持，中國AI與半導體產業的競爭力將在未來兩年內顯著提升，

以成本來看，2024年第1季南韓DRAM每Gb生產成本約0.23美元，中國DRAM廠商則可將成本壓低至0.20美元。隨著技術升級與量產規模的擴大，固定成本將進一步降低，使中國DRAM廠在全球市場中更具競爭力。同時，長鑫存儲、兆易創新等中國記憶體大廠正積極擴建產能，預計未來兩年將顯著提升市占率，並減少對進口技術的依賴。

儘管華為昇騰（Ascend）920 GPU僅支援HBM2E，技術上落後目前主流的HBM3E約兩年，但DeepSeek高效的AI軟體優化能力，即使在相對低階的硬體平台上也能發揮出色的運算能力，中國中國仍可在AI訓練與推理領域維持競爭力。

此外，中芯國際及長鑫存儲正在推動14-28奈米製程的矽仲介層及High K金屬柵極（HKMG）技術，不僅降低生產成本，也提高整體供應鏈的自主性與穩定性。

Counterpoint Research預期，2025至2026年將是中國半導體產業關鍵時期，設備供應仍是中國半導體發展最大的挑戰，不過北方華創的低溫蝕刻技術已成功應用於長江存儲量產276層NAND快閃記憶體晶片，計畫未來兩年內擴大使用更多國產設備，降低對外部供應的依賴。隨著AI應用需求的快速成長，從自動駕駛、智慧製造到生成式AI應用，中國的記憶體與半導體供應鏈將扮演更加關鍵的角色。

AI DeepSeek 供應鏈

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