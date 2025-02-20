電池片出貨 中企穩占前5強 通威維持第1 中潤、捷泰分居2、3

行業資訊媒體InfoLink日前發布2024年全球電池片出貨排名，前五名全是中企，分別是通威股份、中潤光能、捷泰科技、英發睿能、愛旭股份。與2023年相比，除了通威龍頭地位不變外，其餘名次發生大變化。分析認為技術迭代、出海布局與企業業務調整，致名單大洗牌。

綜合界面新聞、華夏能源網報導，InfoLink調研，2024年前五大電池片供應商的全球總出貨量為162.8GW，年減約10.7%，結束過去數年高速增長的趨勢。該機構在2023年統計前五電池廠家總出貨量達到近182GW。

在2024年出貨排名上，除了通威股份維持第一外，2023年排名第二的愛旭股份掉至第五；中潤光能、捷泰科技分別較上年前進一位，2024年分列第二和第三；新上榜企業英發睿能排名第四；原第五位的潤陽股份則跌落榜外。

觀察去年排名前五企業，他們2024全年電池片總出貨量中，TOPCon電池片以109.3GW的累計出貨，占到總出貨量的67%。在行業向N型技術轉型的大趨勢下，採用TOPCon技術的企業具有明顯優勢。此外，能積極在海外布局的企業，出貨有所增長。比如排名第二的中潤光能2023年以來在寮國合計布局9GW電池片、3GW組件產能，有效規避美國對東南亞 四國太陽能產能的「雙反」貿易壁壘，從而保持領先排名。此外，排名第三、四的捷泰母公司鈞達股份與英發睿能也預計在阿曼王國與印尼 建設生產基地。

排名第一通威則因業務調整拉動出貨。通威2024年上半年多地基地產線進行PERC項目改造，以及自用比例提升至六至七成，加上眉山與雙流產能相繼投產，帶動下半年出貨提升。

InfoLink認為，2024年太陽能電池產業在供應過剩的陰影下艱難前行。高效電池產能的高速擴張加劇供需失衡，價格戰持續升級。TOPCon電池片價格去年跌幅達40%。在成本與上下游價格擠壓下，電池企業皆掙扎盈虧邊緣，行業深陷寒冬。不過該機構稱2024年市場價格觸底跡象漸顯，供需失能狀態有望朝修復發展。

交銀國際近期研報認為，隨著需求增長，過剩幅度會收窄，電池片環節產能過剩較輕微，有望較快且率先在太陽能主產業鏈中實現供需平衡。