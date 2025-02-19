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中國BAT 大摩首選騰訊 擔憂百度搜尋

記者林宸誼／綜合報導
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大摩預計騰訊在2C（對個人消費者的市場）AI應用領域的突破將推動股價上漲。（取材自新華網）
大摩預計騰訊在2C（對個人消費者的市場）AI應用領域的突破將推動股價上漲。（取材自新華網）

自1月底DeepSeek發布R1模型以來，恒生科技指數上漲約20%。隨著中國國產模型之光的影響力逐漸擴大，摩根史坦利（大摩）證券重新刷新對中國BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）三巨頭的看法。其中給予騰訊超配評級，非常看好阿里的高端雲計算業務，對百度搜索業務面臨干擾和變現風險感到擔憂。

華爾街見聞報報導，具體來看，騰訊仍然是大摩的首選，大摩預計騰訊在2C（對個人消費者的市場）AI應用領域的突破將推動股價上漲。

大摩表示，自「DeepSeek」模型發布以來，騰訊股價上漲了22%，落後於阿里巴巴的40%。但隨著市場將焦點從大規模語言模型（LLM）的能力，有利於阿里巴巴，將轉向AI應用和變現，這將有利於騰訊。

大摩補充，目前騰訊已從AI驅動的廣告技術升級中受益，後續在2C（對個人消費者的市場），可能會領先於2B（對企業的市場）。

大摩對阿里巴巴保持「持平」評級，但看好阿里巴巴的高端雲計算業務，理由是儘管阿里作為中國最大的雲服務商，和領先的開源LLM開發者，受益於近期的AI趨勢，但阿里最近的股價反彈，已考慮雲計算業務的上漲潛力。

在基礎情景下，大摩估計阿里雲計算收入，將在2026/27財年增長18%，達到210億美元，到2027財年雲計算價值為640億美元，約合每股28美元。

在樂觀情景下，大摩估計阿里雲計算收入將在2026/27財年增長20%/25%，達到230億美元，到2027財年雲計算價值為930億美元，約合每股40美元。

至於百度，大摩同樣保持「持平」評級。大摩認為，儘管百度擁有AI戰略上的先發優勢，但核心搜索業務可能會被生成式AI干擾，還面臨變現風險，畢竟來自騰訊和字節的競爭日益激烈。

AI 百度 DeepSeek

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