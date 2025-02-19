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業績仍承壓..百度2024年營收年減1%

記者黃雅慧／綜合報導
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中國網路巨頭百度18日晚間發布2024年第4季及全年財報。數據顯示，百度去年營收人民幣1,331億元，年減1%。（路透）
中國網路巨頭百度18日晚間發布2024年第4季及全年財報。數據顯示，百度去年營收人民幣1,331億元，年減1%。（路透）

中國網路巨頭百度18日晚間發布2024年第4季及全年財報。數據顯示，百度去年營收人民幣1331億元，年減1%，歸屬於百度的淨利潤為人民幣238億元，年增17%；非美國通用會計準則下百度的淨利潤為人民幣270億元，年減6%。其中第4季收入為人民幣341億，年減2%，季營收連續兩季下滑。業績依然承壓。

百度第4季淨利潤為人民幣52億元，年增100%，非美國通用會計準則下歸屬於百度的淨利潤為人民幣67億元，年減13%。

百度代理CFO何俊傑在財報中提及百度面臨短期壓力，但表示相信公司在AI的戰略投入將推動實質性進展。

百度作為在中國AI產業上最早布局的一批企業，近期顯得失色，除了被後起之秀DeepSeek蓋過光芒外，公司CEO李彥宏也未出現在中國國家主席習近平的民營企業家座談會上，引起市場議論。

DeepSeek的開源模式迫使李彥宏一改其過往堅持閉源的做法，近期市場感受到百度正在進行一場自我改革的風暴，包括宣布文心一言將全部免費、上線深度搜索功能，下一代文心大模型開源，並在百度搜索全量上線DeepSeek滿血版等。

迫使百度必須轉換策略的原因，在這份財報上顯露無遺。第一財經引述接近百度人士說法稱，現在各個業務都迫切地想要實現用戶增長。對百度而言，要想始終站在AI牌桌上，也早已必須做出改變。

從業務來看，智能雲業務是目前拉動百度收入的亮點業務，百度非在線營銷收入為人民幣98億元，年增18%，主要由智能雲業務帶動，該業務營收年增26%；愛奇藝收入為人民幣66億元，年減14%。

在AI業務方面，百度公佈數據顯示，文心大模型在去年12月日均調用量達16.5億；比起去年的5,000萬次增長33倍。百度將在未來數月內推出文心大模型4.5系列，並計劃於6月30日正式開源。

AI產品上，12月百度APP月活用戶達6.79億，相比去年同期6.67億增長1.8%，但相較上一季的7.04億減少了3.55%。去年12月百度文庫AI MAU達到9,400萬，年增216%，較上期增長83%。公開信息顯示，百度文庫付費用戶超4,000萬。

在自動駕駛業務方面，截至2025年1月，百度自動駕駛出行服務在中國全國累計提供超900萬次的乘車服務；第4季內提供的乘車服務達110萬次，年增36%。

百度 AI 利潤

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