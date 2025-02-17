我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風影響紐約 航班延誤、住宅受損民眾被迫撤離

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

陸人形機器人鏈錢景閃亮 相關業者獲利可期

記者謝守真／即時報導
分析認為，2025年大陸人形機器人產業鏈可望從主題投資進入獲利兌現階段。（新華社）
分析認為，2025年大陸人形機器人產業鏈可望從主題投資進入獲利兌現階段。（新華社）

數據顯示，截至16日，大陸A股共有58家機器人產業鏈上市公司揭露2024年度業績預告。其中，十家獲利預增，八家轉虧為盈，兩家獲利持平或略增，預喜率(獲利預期好轉公司占比)達34.5%。

機構分析認為，得益於大陸製造業的成本控制優勢，以及大陸多元化應用場景下商業化閉環的實現，2025年大陸人形機器人產業鏈可望從主題投資進入獲利兌現階段。

多家業績預喜公司表示，受惠於AI技術發展，消費性電子終端市場復甦態勢明顯。華泰證券研究所電腦產業首席分析師謝春生認為，2025年可望成為人形機器人商業化量產元年。隨著多家機器人廠商加速推進量產，電子板塊公司拓展機器人業務前景可期。

大陸中信證券指出，大陸人形機器人今年出貨量將突破一萬台，2030年料將達500萬台，市場需求有望達人民幣7,500億元。

興業證券研報則指，今年大陸人形機器人產業鏈有望從主題投資進入獲利兌現階段，受益成本端和需求端的雙重優勢，大陸機器人整機廠商有望在國際市場展現競爭力。

大陸人形機器人板塊今年來持續活躍，多家公司公告產業鏈合作相關事宜。彭博指，大陸宇樹科技正與美國Meta接洽，共探家事機器人合作可能。

宇樹科技官方昨（17）日宣布，其人形機器人演算法經過重新升級，已具備流暢舞蹈表演能力，甚至能夠進行拍手、扭腰等精確動作。先前，其人形機器人在今年央視春晚上的秧歌舞表演，引發廣泛關注。

宇樹科技目前正與Meta洽談合作。彭博稱，Meta正考慮推出一款面向消費者的家用機器人，以簡化摺衣服、洗碗等家事。後續，Meta將為人形機器人開發軟體、感測器等，並透過宇樹科技、Figure AI等公司進行生產。

隨AI技術快速發展，大陸多家公司正加速推動人形機器人技術研發與合作。長盈精密目前已進入全球兩大頭部人形機器人核心零件的供應鏈。匯川技術稱，正開發人形機器人的零件產品，如馬達、驅動器、執行器模組等。領益智造則透露持續推動與大陸知名機器人企業的合作。而富臨精工公告，擬投資人民幣1.1億元建設機器人智慧電關節模組研發及生產基地。

另，在投資人角度，天風證券研報指，機器人產業估值雖在A股相對較高，但與美股比，其在PE/PS角度仍屬較低水準，顯示投資價值所在。

大陸機器人產業發展
大陸機器人產業發展

投資 證券 AI

上一則

上季財報不理想 泰達電股價盤中崩跌近30%

下一則

轉虧為盈 日本晶片製造商鎧俠股價狂飆19% 創IPO以來單日最大漲幅

延伸閱讀

馬斯克推新聊天機器人Grok 3 自稱地表最聰明

馬斯克推新聊天機器人Grok 3 自稱地表最聰明
Meta重金投資AI人形機器人

Meta重金投資AI人形機器人
蘋果、Meta都參戰…特斯拉人形機器人將登場 但股價恐波折

蘋果、Meta都參戰…特斯拉人形機器人將登場 但股價恐波折
川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

熱門新聞

美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
美國1月CPI年升3.0%，高於預期。路透

1月CPI漲幅超過預期 道瓊開盤急挫逾450點

2025-02-12 09:00
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世
川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 8傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 8傷