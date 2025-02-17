陸人形機器人鏈錢景閃亮 相關業者獲利可期

分析認為，2025年大陸人形機器人產業鏈可望從主題投資進入獲利兌現階段。（新華社）

數據顯示，截至16日，大陸A股共有58家機器人產業鏈上市公司揭露2024年度業績預告。其中，十家獲利預增，八家轉虧為盈，兩家獲利持平或略增，預喜率(獲利預期好轉公司占比)達34.5%。

機構分析認為，得益於大陸製造業的成本控制優勢，以及大陸多元化應用場景下商業化閉環的實現，2025年大陸人形機器人產業鏈可望從主題投資 進入獲利兌現階段。

多家業績預喜公司表示，受惠於AI 技術發展，消費性電子終端市場復甦態勢明顯。華泰證券 研究所電腦產業首席分析師謝春生認為，2025年可望成為人形機器人商業化量產元年。隨著多家機器人廠商加速推進量產，電子板塊公司拓展機器人業務前景可期。

大陸中信證券指出，大陸人形機器人今年出貨量將突破一萬台，2030年料將達500萬台，市場需求有望達人民幣7,500億元。

興業證券研報則指，今年大陸人形機器人產業鏈有望從主題投資進入獲利兌現階段，受益成本端和需求端的雙重優勢，大陸機器人整機廠商有望在國際市場展現競爭力。

大陸人形機器人板塊今年來持續活躍，多家公司公告產業鏈合作相關事宜。彭博指，大陸宇樹科技正與美國Meta接洽，共探家事機器人合作可能。

宇樹科技官方昨（17）日宣布，其人形機器人演算法經過重新升級，已具備流暢舞蹈表演能力，甚至能夠進行拍手、扭腰等精確動作。先前，其人形機器人在今年央視春晚上的秧歌舞表演，引發廣泛關注。

宇樹科技目前正與Meta洽談合作。彭博稱，Meta正考慮推出一款面向消費者的家用機器人，以簡化摺衣服、洗碗等家事。後續，Meta將為人形機器人開發軟體、感測器等，並透過宇樹科技、Figure AI等公司進行生產。

隨AI技術快速發展，大陸多家公司正加速推動人形機器人技術研發與合作。長盈精密目前已進入全球兩大頭部人形機器人核心零件的供應鏈。匯川技術稱，正開發人形機器人的零件產品，如馬達、驅動器、執行器模組等。領益智造則透露持續推動與大陸知名機器人企業的合作。而富臨精工公告，擬投資人民幣1.1億元建設機器人智慧電關節模組研發及生產基地。