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人民幣貸款增5.1兆 社會融資規模增7.06兆 雙創新高

記者林茂仁／綜合報導

中國人民銀行14日發布金融數據，今年1月人民幣貸款增加5.13兆（人民幣，下同），社會融資規模增加7.06兆，雙雙創下歷史新高。專家認為，在人行適度寬鬆的貨幣政策支持下，金融體系加大信貸投放力度。

新華社報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，企業開年信貸需求較強，首月主要金融數據折射出經濟發展良好勢頭，隨著存量和增量政策疊加發力，實體經濟活力逐步增強，在適度寬鬆的貨幣政策支持下，金融體系加大信貸投放力度，為實體經濟平穩開局提供了有力的金融支持。

澎湃新聞報導，1月新增貸款5.13兆中，新增事業單位貸款占比超過九成，值得注意的是，個人住房貸款增長有好轉跡象，1月住戶部門中長期貸款新增規模2447億，為去年2月以來新高，比去年同期多出1519億。

1月社會融資規模增量為7.06兆，比去年同期多5833億，創下有統計資料以來的新高。1月底社融存量為415.2兆，年增8%。

專家表示，社會融資規模增速繼續保持在8%的較快水平，一方面得益於表內貸款較快增長，另一方面政府債務發行提速也形成了重要支撐。今年1月政府債發行明顯提速，淨融資額近7000億，較去年同期多增近4000億。

另外，1月底普惠小微貸款、製造業中長期貸款分別為年增12.7%和11.4%，均高於各項貸款增速。

貸款 融資 貨幣

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