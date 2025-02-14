華為又有黑科技 將在尊界S800豪華車上亮相

華為又有黑科技要在尊界S800豪華車上亮相。（網路照片）

鴻蒙智行官方帳號發布海報官宣 2月20日將舉行尊界技術發表會。據悉，尊界的諸多革命性創新「黑科技」將首次公開，有望重新定義超豪華汽車標準，引領中國品牌攀登價值新高峰。

新浪財經報導，華為 與江淮聯合打造的尊界 S800 最新測試視頻曝光。視頻中，鴻蒙智行尊界 S800 在專業測試場接受駕乘舒適性測試挑戰。憑藉途靈龍行平臺的創新黑科技—「全路況舒適性智慧控制技術-淩波微步」，尊界 S800 平穩通過白沙坑、玻璃坑、水坑，車輛並未受到坑窪起伏路面的明顯衝擊，為用戶帶來極致舒適的駕乘體驗。這一卓越表現，彰顯了尊界 S800 在技術層面的創新突破，也預示著其在超豪華汽車市場的巨大潛力。

華為方面和江淮方面非常重視尊界的這個品牌，同時對於高端豪華車，可能需要徐序漸進的征服用戶，而不是靠一次發布會就能完全展現自己的科技技術實力。

可以說華為即將舉辦的鴻蒙智行尊界技術發布會（2月20日）不僅是一次技術展示，更標誌著中國自主品牌在超豪華汽車領域向全球市場發起的新一輪衝擊。結合已有資訊，這場發布會可能從技術、市場定位、行業影響等多個維度重新定義高端汽車標準。

根據曝光的視頻可以瞭解到，尊界S800通過融合感知預測與懸架智慧調節技術，在極端路況下（如白沙坑、水坑等）實現了踏水無痕的平穩表現，其舒適性被多次對比傳統超豪華車型邁巴赫S680，並宣稱超越傳統豪華體驗。這一技術依託華為ADS主動感知系統與途靈Ⅱ龍行平臺，展現了華為在智慧底盤控制和動態回應上的領先性。

尊界S800基於第二代途靈龍行平臺打造，首次將智能駕駛、智慧座艙、智慧域控三大系統深度融合，實現L3級自動駕駛架構，並支援5D蟹行模式（後輪轉向+三電機協同），最大蟹行角度達16°，適用于窄路、車位等極限場景159。該平臺歷時五年研發，被稱為“百年底盤架構的新先河”。

而在其他的科技方面，也有很多的亮點，智能光幕玻璃：全球首發，可能集成隱私保護、動態顯示等功能。超級資訊感知與天地網聯：結合六代機理念設計，強化車輛的環境感知與通信能力。ADS 4.0系統：市場猜測此次發布會可能推出華為最新自動駕駛系統，進一步強化L3級商用體驗。

尊界S800預售價人民幣100萬-150萬元，直接對標邁巴赫、勞斯萊斯等傳統超豪華品牌，但以智慧化為核心差異化標籤。其48小時內收穫2,108台訂單的資料，驗證了市場對高端國產車型的接受度。余承東更直言其定位要遠超邁巴赫、勞斯萊斯，這不僅是產品自信，更是中國品牌向全球價值鏈頂端攀升的宣言。