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華虹Q4財報虧損 去年淨利降近8成

記者林茂仁／綜合報導
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中國第二大晶圓代工大廠華虹半導體13日公布去年第4季財報，營收5.39億美元，年增18.4%，季增2.4%。毛利率11.4%，年增7.4個百分點，季降0.8個百分點。第4季意外虧損2520萬美元，相較去年由盈轉虧，每股虧損0.015美元。

澎湃新聞報導，華虹半導體2024年全年營收20.04億美元，年減12.33%；全年淨利潤5814萬美元，年減79.25%。

華虹半導體預估2025年第1季度銷售收入約在5.3億美元至5.5億美元之間，2024年第1季度銷售收入為4.6億美元，增幅在15%至19.5%。預計毛利率約在9%至11%之間，2024年第1季度毛利率為6.4%。

華虹未能持續去年第3季的業績修復勢頭，儘管第4季營收出現增長，但淨利潤卻出現虧損。華虹表示，收入增加主要得益於付運晶圓數量上升，部分被平均銷售價格下降所抵消，季增2.4%，主要得益於平均銷售價格及付運晶圓數量上升。股東應占虧損主要由於本季度為外幣匯兌損失，而上年同期及上季度均為外幣匯兌收益。

華虹總裁兼執行董事白鵬表示，公司第4季的營收和毛利均符合指引。2024年全年實現銷售收入20.04億美元，全年毛利率為10.2%，淨利潤為5814萬美元。

白鵬指出，對華虹半導體而言，2024年是挑戰與機遇並存的一年。市場需求複雜多變，消費領域復蘇、部分新興應用市場快速成長，帶動公司圖像感測器、電源管理等平台表現良好，但中高端功率器件的需求仍待改善。面對激烈的市場競爭，公司仍保持了營收與產能的穩定，整體業績呈現逐季提升趨勢。全年平均產能利用率接近100%，在全球晶圓代工企業中處於領先水平。

白鵬表示，2024年公司位於無錫的第二條12吋產線順利建成投產，標誌著公司在戰略發展路上又邁上了一個新台階。2025年，華虹半導體將圍繞新工藝平台和各工藝平台的迭代加強研發投入，擴大新產線的產能，圍繞關鍵新興產業不斷變化的需求，繼續與國內外重點客戶建立戰略合作，進一步夯實公司在特色工藝晶圓代工領域的領先地位。

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