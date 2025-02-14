我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

中國人民銀行：運用多種貨幣政策 讓物價合理回升

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國人民銀行表示，要綜合運用多種貨幣政策工具，根據中國國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，要把「促進物價合理回升」作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。

中國統計局數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，高於市場預測，自去年8月以來首次加速增長；1月生產者物價指數（PPI）年減2.3%，降幅與前一個月持平，已連續28個月下跌。分析認為1月CPI上漲可能曇花一現，2月預計大幅下滑，通縮壓力仍存。應對通縮挑戰也是去年以來人行在面對外界提問的熱門議題。

人行13日發布2024年第4季中國貨幣政策執行報告。報告總結2024年貨幣政策執行成果，稱有力支持經濟回升向好，且金融總量合理增長。

報告也定義了當前面臨的問題，包括外部環境變化帶來的不利影響加深，中國國內需求不足、風險隱患仍然較多等困難挑戰。

對於下一階段的工作，人行表示要實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

報告提出幾個重點，包括密切關注海外主要央行貨幣政策變化，持續加強銀行體系流動性供求和金融市場變化分析監測，靈活有效開展公開市場操作，綜合運用利率、存款準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕。

房地產問題，報告稱要加大存量商品房和存量土地盤活力度，推動房地產市場止跌回穩，完善房地產金融基礎性制度，助力構建房地產發展新模式；在促消費，則加大消費品以舊換新支持，做好重點消費領域金融服務。

貨幣 房地產 央行

上一則

加速東南亞布局 阿里雲啟用泰國第2座數據中心

下一則

華為尊界S800、小米SU7 Ultra打對台 高端電動車對決

延伸閱讀

美上月CPI年增3% 白宮：拜登留下的爛攤子

美上月CPI年增3% 白宮：拜登留下的爛攤子
美1月CPI年增3.0%通膨意外加速 川普發文怪罪拜登

美1月CPI年增3.0%通膨意外加速 川普發文怪罪拜登
1月CPI漲幅超過預期 道瓊開盤急挫逾450點

1月CPI漲幅超過預期 道瓊開盤急挫逾450點
美國亞裔房地產協會 舉辦新年晚會暨新會長就任

美國亞裔房地產協會 舉辦新年晚會暨新會長就任

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
為防止敏感資訊外洩，從華府到首爾，多國政府爭相禁止官方裝置使用DeepSeek。路透

異軍突起旋遭多國封殺 DeepSeek爭議和影響一次看

2025-02-07 10:52
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點