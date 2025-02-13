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「今年相當不錯」鴻海：2025年營收 挑戰8兆新台幣

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海董事長劉揚偉12日表示，今年鴻海有第二隻腳（指AI伺服器），資本支出一定會增加，業績也會變得非常壯大，「會比去年好滿多的」，預期2025年營收一定會超過7兆元，是否會達8兆元則要看市場狀況，今年可說是鴻海相當不錯的一年。

劉揚偉12日出席鴻海新春開工儀式並受訪，釋出以上訊息。鴻海2024年營收6.859兆元，創新高，年增11.37%，以劉揚偉釋出的今年業績目標來看，法人預期將再寫新猷，若全年營收超過7兆元，增幅至少2%以上，若站上8兆元，年增率將逾16%。

因應客戶需求暢旺，劉揚偉表示，鴻海今年資本支出一定會增加。至於資本支出用途，首先是既有的生意要增加，因為地緣政治問題必須蓋新廠；第二是投資3+3轉型升級的等新產業。

他強調，鴻海今年在新產業的支出會擴大，因為經過這三、四年的積累之後，若要到達一定狀態，要擴大出貨量，資本支出就一定會增加，例如美國市場，將會有北美製造的車子問世，就要有資本支出。至於與日本公司的合作案，也會有新的資本支出。

鴻海集團2023年資本支出突破千億大關、達1117億元，年增14%，先前已釋出2024年資本支出繼續增加，且增幅高於2023年的訊息，連四年成長；隨著2025年資本支出持續放大，將連五年成長。

另外，鴻海大客戶輝達預計3月17至21日在美國聖荷西舉行GTC大會，劉揚偉透露，會在GTC大會期間和輝達執行長黃仁勳見面，依照往例會一起吃個飯。

談到美國總統川普發動關稅戰的影響，劉揚偉說，鴻海呼應「美國製造」，與夥伴在美國幾個地方都會安排，目前陸續進行中，預期關稅戰對鴻海生產面影響不太大。

鴻海 輝達 關稅

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