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中國手機市場回暖 華為領跑 小米、vivo、OPPO居2至4名 蘋果第5

記者謝守真／綜合報導
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今年1月中國手機市場顯著回暖，銷售量較去年同期增長11.9%。（中新社）
今年1月中國手機市場顯著回暖，銷售量較去年同期增長11.9%。（中新社）

中媒「科創板日報」引述調研機構數據指，2025年1月中國手機市場顯著回暖，銷售量較去年同期增長11.9%。更值得關注的是，在「國家補貼」政策上路下，中國廠商在市場中表現強勁，包攬銷售量前四名，由華為領跑，二至四名則依序為小米、vivo、OPPO。

數據顯示，在2025年1月中國手機市場銷售榜前五名中，華為銷售量為634.81萬支，市占19.3%，排名第一；小米銷量為570.53萬支，市占17.34%；vivo銷量為548.17萬支，市占16.66%；OPPO銷量為491.92萬支，市占14.95%，排名第四；蘋果銷量為451.12萬支，市占13.71%，排名第五。

在前五名廠商中，中國品牌就占據四個位置，華為年增速為27.7%；小米年增42.49%，增速最快且大幅領先他廠；vivo增速為12.1%；OPPO增速為8.94%；蘋果則罕見出現年比負增長，年減5.67%。值得注意的是，榮耀則未出現在該榜的前五名之中。

據悉，去年下半年來，上述廠商分別發表華為Mate70系列、小米15系列、vivo X200系列、OPPO Find X8系列和iPhone 16系列等旗艦機。

快科技分析，華為能夠拿下第一主要是因為Mate 70系列。此前，有研究機構預測Mate 70系列在生命周期內銷量可突破1000萬支。而隨華為在逆境中強勢回歸，蘋果在中國市場碰壁，安卓系品牌也被搶奪市占。

據市調機構BCI數據顯示，華為去年以18.3%銷售市占，在中國手機市場排名第一。

今年1月恰逢中國3C數位產品「國家補貼」首月。中國商務部等多部門此前印發「手機、平板、智慧手表（手環）購新補貼實施方案」，自1月20日起，部分省市開啟手機、平板等數位「國補」措施。

中國商務部全國家電「以舊換新」及手機等數位產品購新數據平台顯示，1月20日0時至2月8日24時，有2009.2萬名消費者申請2541.4萬件手機、平板、智慧手表（手環）等數位產品「購新」補助。

華為 小米 商務部

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