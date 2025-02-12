麥當勞加碼投資中國 喊今年再開1000店
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美國知名連鎖速食品牌當勞10日公布2024年度財務報告，淨利降至82.23億美元，年減3%。在此同時，麥當勞不畏獲利走跌壓力，2025年將加碼投資中國市場，計畫將在中國新增1000家新店面，鞏固當地市場領先地位，且麥當勞也正在探索「高性價比」的產品。
麥當勞2024年第四季營收為63.88億美元，上年同期64.06億美元；淨利20.17億美元，上年同期20.39億美元，營收及淨利均下滑；另外，2024年全年營收為259.20億美元，年增2%；淨利82.23億美元，年減3%。
去年第四季，麥當勞全球同店銷售額成長0.4%，美國市場下滑1.4%、國際營運市場成長0.1%，中國業務所在的國際特許市場部門（IDL）成長最快，達4.1%。去年全年，全球同店銷售額降0.1%，美國市場增長0.2%，國際營運市場下跌0.2%，IDL則走跌0.3%。
2024年麥當勞中國系統門市總數達6820家，全年新增917家門市，平均一天至少新開兩家門市，與2023年創歷史新高的開店水準相近。
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