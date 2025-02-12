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華為攜手上汽搶攻年輕族群 Q4新車上市

記者黃雅慧／綜合報導
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市場消息指出，華為與上汽的合作已確定將使用智選車模式，鴻蒙智行將推第五品牌，初步名為「尚界」。（取材自21世紀經濟報導微信公眾號）
市場消息指出，華為與上汽的合作已確定將使用智選車模式，鴻蒙智行將推第五品牌，初步名為「尚界」。（取材自21世紀經濟報導微信公眾號）

市場消息指出，華為與上汽的合作已確定將使用智選車模式，鴻蒙智慧汽車技術生態聯盟（鴻蒙智行）將推第五品牌，初步名為「尚界」。新車預計在今年第四季推向市場，產品定位年輕化市場。但目前上汽集團、華為官方都未證實。

分析指出，這一合作不僅代表著華為鴻蒙智行生態的進一步拓展，預示著上汽在智慧化轉型道路上邁出了關鍵一步，同時，正值中國汽車行業格局面臨重大調整之際，此次合作備受矚目。

科技網站36氪引述多位知情人士報導，與鴻蒙智行原有的四個品牌不同，「尚界」面向更年輕化市場，消息人士透露，「車型售價會從17萬元（人民幣，下同）、18萬元起，做到25萬元左右」。雖然聚焦在年輕化市場，但不會做到太低價，也會維持在中高價位市場。

華為鴻蒙智行原有的四個汽車品牌問界、智界、享界、尊界，分別由華為與賽力斯、奇瑞汽車、北汽新能源、江淮汽車合作打造。報導還指，原「四界」會堅守高端市場，目前已覆蓋了23萬至100萬價位段。

綜合中媒報導，華為與上汽雙方已規畫兩款車型。「尚界」首款車型將基於上汽旗下子品牌飛凡汽車的原有產品開發，首款車外觀改動不大，核心是與華為電子電氣架構、智能技術的融合。消息稱，華為首批40多人進駐上汽，計畫在飛凡汽車ES37純電SUV上引入華為全套方案。

上汽集團前董事長陳虹在2021年股東大會上曾說，上汽難以接受一家供應商為其提供整體解決方案，因為這樣就成了「他是靈魂，我是軀體。我們的靈魂一定要掌握在自己手中。」這也是中國汽車業內知名的「靈魂論」；與此同時，華為常務董事、華為車解決方案BU董事長余承東曾表示，華為智選車僅有四個合作品牌，尚界問世或打破華為原有智選車規則。如果雙方合作成真，堪稱打破過往兩家企業的原則。

如今上汽已經積極擁抱華為。陳虹已於去年7月退休，王曉秋接任成為新任董事長。而否定過往的自己實為眼前局勢所逼。一方面上汽集團去年銷量不佳，2024年整車批發銷量401萬輛，年減20.07%，未能完成全年目標，同時淨利暴跌87%-90%。有業內人士分析表示，上汽急需透過與華為之間的合作扭轉局勢，尤其是對於飛凡這樣的品牌來說。

與華為合作消息傳出後，上汽集團A股11日股價快速拉升，一度漲近9%，隨後漲幅收窄，最終收漲4.57%。

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