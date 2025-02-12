中國生成式AI商機爆發 去年銷售額達18億美元

DeepSeek引發效應，中國生成式AI商機大爆發 。（路透）

中國全力發展人工智慧 （AI ）產業。英國市場研究公司Omdia發布報告，去年中國生成式人工智慧（GenAI）軟體的銷售額已達18億美元，考慮到該技術仍處於起步階段，預估到2029年，該市場規模將超過98億美元，成長4.5倍。

而這一估算還未包含晶片、伺服器、數據中心建設和場地購置成本，以及GenAI開發平台收入。

報告並指，近期席捲全球的中國AI新創公司深度求索（DeepSeek ）引發效應，將讓大模型更加普及化，導致需求增加。外媒調查則稱，憑藉DeepSeek的成功，公司創辦人梁文鋒很有可能成為全球超級富豪之一。

Omdia報告指出，GenAI廠商無法單靠消費者市場來生存，中國GenAI解決方案供應商正將企業應用作為更具商業可行性的前進道路。

其中，面向企業市場的智慧體成為新賽道。中國科技巨頭阿里巴巴、百度、華為和騰訊等主要廠商正在為企業提供智慧體開發平台、現成模板和針對特定應用的智慧體，同時大幅降低大模型推理的價格。

展望今年，Omdia預估這些廠商將進一步開發智慧體相關的能力，包括多模態大模型、多智慧體協作和協調框架、支持其他數據類型的擷取增強生成（RAG），以及支持邊緣側和端側應用的更小、更高效的行業模型和小模型。而DeepSeek正是其中的佼佼者。