南台地震影響 台積電Q1營運探低標

台積電 10日公布元月合併營收2932.88億（台幣，下同），為歷年同期新高、單月次高，月增5.4%，年增35.9%。不過，受1月21日南台灣地震 影響，台積電預估將認列53億損失，使得本季營運實績僅達財測展望低標，但仍維持全年展望。

台積電10日罕見釋出地震對營運影響的訊息，法人憂心，原本市場預期首季營運優於財測展望的期待將落空。台積電10日股價收1105元，下跌20元，市值降至28.66兆，周一ADR早盤上漲0.5%。

法人指出，台積電元月業績不受農曆年長假影響，繳出月增的成績單，應與AI需求持續熱轉有關。不過，地震使得本季認列53億損失，成為干擾單季營運實績的變數。

台積電表示，1月21日零時南台灣發生芮氏規模6.4地震，而後（包含農曆春節期間）又有多次相當規模的餘震，該公司晶圓廠沒有結構性損毀，供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。因此，本季合併營收預期將較趨近250億美元到258億美元展望的低標。

台積電初步估計，本季認列扣除保險 理賠後相關地震損失約53億台幣。儘管如此，第一季毛利率仍預計介於57%到59%之間，營益率維持46.5%到48.5%之間的展望不變。該公司正傾力補足生產損失，全年財務展望不變。