我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

川普對以哈停火失耐心：不放人就取消

特斯拉上海「儲能超級工廠」投產 擬年產1萬台Megapack

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉上海儲能超級工廠位於上海臨港新片區，鄰近特斯拉上海超級工廠，總投資約人民幣14.5億元（約1.9億美元），投產後超大型電化學商用儲能系統Megapack產量將達1萬台，儲能規模近40吉瓦時。（取材自上觀新聞）
特斯拉上海儲能超級工廠位於上海臨港新片區，鄰近特斯拉上海超級工廠，總投資約人民幣14.5億元（約1.9億美元），投產後超大型電化學商用儲能系統Megapack產量將達1萬台，儲能規模近40吉瓦時。（取材自上觀新聞）

特斯拉上海儲能超級工廠投產儀式於11日舉行。距離特斯拉上海儲能超級工廠2024年5月正式開工，僅費時9個月時間，即完成工廠開工到產品下線的全過程，相較特斯拉汽車上海超級工廠用時縮短了3個月，再次刷新「特斯拉速度」。該工廠規畫年產1萬台商用儲能電池Megapack，儲能規模近40吉瓦時（GWh），以供應全球市場。

澎湃新聞指出，特斯拉上海儲能超級工廠將於本季開始產能爬坡。公開資料顯示，該廠於2024年5月在上海臨港新片區正式開工。值得注意的是，該工廠是特斯拉在美國本土之外的首座儲能超級工廠，也是特斯拉繼上海超級工廠之後，在中國的另一個大型投資項目，在此生產的商用儲能電池將供應全球市場。

報導稱，2024年12月27日，特斯拉上海儲能超級工廠工程順利通過完工驗收，從當年5月開工到完工僅耗時7個月，刷新「特斯拉速度」。而對特斯拉和上海來說，這項計畫無疑是雙贏。

據了解，儲能目前已成為特斯拉最亮眼的業績增長引擎。財報顯示，2024年第4季，特斯拉Powerwall和Megapack的裝置量均創下歷史新高，能源儲存業務裝置合計達到11吉瓦時，年增244%；全年裝置量為31.35吉瓦時，年增114%。特斯拉表示，拉斯羅普儲能超級工廠的原料和其他成本在第4季持續下降。隨新市場的開拓和儲能產品需求的持續成長，Powerwall和Megapack的供應持續受到產能限制。

同時，特斯拉在2024年財報中預期，2025年公司能源儲存產品的裝置容量將年增至少50%。有鑑於此，上海特斯拉儲能工廠的投產將大幅改善這項供不應求的狀況。

官方資料顯示，特斯拉上海儲能超級工廠位於上海臨港新片區，總占地面積約為20萬平方公尺，鄰近特斯拉上海超級工廠，總投資約人民幣14.5億元（約1.9億美元），將於2025年第1季投產，投產後超大型電化學商用儲能系統Megapack產量將達1萬台，儲能規模近40吉瓦時。特斯拉中國區高級副總裁朱曉彤曾說，1萬顆Megapack電池可以為上海5萬戶家庭全年供電。

中媒「快科技」2024年12月曾指，這是特斯拉到中國10年來，繼上海整車超級工廠後，再次在中國落地大型投資項目。作為對比，特斯拉上海整車超級工廠位於上海臨港新片區，占地86萬平方公尺，是中國首個外商獨資整車製造項目，同時也是特斯拉首個海外工廠。

特斯拉上海儲能超級工廠投產儀式將於11日舉行。（取材自澎湃新聞）
特斯拉上海儲能超級工廠投產儀式將於11日舉行。（取材自澎湃新聞）

特斯拉 投資

上一則

金價力朝3000美元邁進 川普為避險需求搧風點火

延伸閱讀

馬斯克頻干預德大選惹怒人 特斯拉慘遭抵制…本周股價重摔一成

馬斯克頻干預德大選惹怒人 特斯拉慘遭抵制…本周股價重摔一成
美股散戶槓法人逢低撿便宜 抄底特斯拉、Nvidia

美股散戶槓法人逢低撿便宜 抄底特斯拉、Nvidia
學者：美中關稅戰 特斯拉等美企恐淪中國談判籌碼

學者：美中關稅戰 特斯拉等美企恐淪中國談判籌碼
馬斯克曾喊「預期營收達10兆美元」 特斯拉增聘工程師傳將量產機器人

馬斯克曾喊「預期營收達10兆美元」 特斯拉增聘工程師傳將量產機器人

熱門新聞

Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

2025-02-04 13:09
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
美國股市6日早盤小漲，蘋果晶片供應商Skyworks股價重挫近三成。路透

美股早盤微漲 這檔蘋概股暴跌近三成

2025-02-06 10:10
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
張蘭被爆欠債1.3億美元 在台2親人淪為洗錢人頭戶

張蘭被爆欠債1.3億美元 在台2親人淪為洗錢人頭戶