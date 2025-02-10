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Shein求生：催中供應商赴越南設廠 採購價調高30%

編譯季晶晶／綜合外電
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快時尚巨擘Shein傳出力促一些中國服裝供應商，赴越南建立新產能。(路透)
快時尚巨擘Shein傳出力促一些中國服裝供應商，赴越南建立新產能。(路透)

彭博引述知情人士報導，為因應川普關稅，快時尚巨擘Shein正要求一些在中國的主要服裝供應商，赴越南建立新產能。Shein為此提供激勵措施包括提高採購價最多達30%。

Shein過去幾個月一直在推動此事，近幾周還加快步伐，以便減輕美國對陸貨徵收新關稅的影響。川普也想取消「小額包裹關稅豁免」，這威脅到Shein及其競爭對手Temu「直接自中國發貨」的商業模式。

知情人士透露，Shein為中國供應商在越南開設新生產線提供的甜頭，包括提高15-30%的採購價、保證下更大的訂單。該公司也接受延長交貨期，協助興建設施，並把面料由中國運往越南。

但上述優惠補助非永久舉措，只適用於建新廠的頭幾個月。目前不清楚中國供應商在越南設廠後，會否縮減在中國的產能。討論目前處於初期阰段，計畫仍可能更動。

Shein的策略反映出川普的關稅攻勢可能擾亂中國的未來生產，威脅到其龐大製造業的一部分，以及工作機會。野村控股經濟學家上周預估，美國新關稅將使中國今年出口成長少掉1.3 個百分點，國內生產總值的擴張幅度少0.2個百分點。

Shein 關稅 越南

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