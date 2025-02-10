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除台灣「鋼鐵人」外亞洲鋼鐵股倒一片 分析師點出川普關稅影響

編譯葉亭均／綜合外電
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總統川普表示將對所有進口鋼鋁加徵關稅，亞洲多國鋼鐵類股10日不支倒地。(路透)
總統川普表示將對所有進口鋼鋁加徵關稅，亞洲多國鋼鐵類股10日不支倒地。(路透)

總統川普9日表示，將對進口到美國的所有鋼、鋁，在既有的關稅上加徵25%新關稅。除了在美國有營運鋼廠的鋼鐵業者外，亞洲多數鋼鐵股10日股價下跌。分析師認為，川普的最新措施將影響加、墨、歐盟、以及台、日、韓與巴西等國。

在台灣時間10日近午時左右，澳洲鐵礦砂巨擘必和必拓、力拓、Fortescue和鋁礦業者South盤中跌幅在1%-2%之間；南韓浦項鋼鐵重挫4.8%，現代鋼鐵和東部製鐵跌幅都超過3%；在日本，日本製鐵、三菱製鋼、神戶製鋼所下跌逾2%，東京製鐵則跌1%；越南Hoa Phat集團、Hoa Sen集團都跌超過3%。在印度，塔塔鋼鐵重挫2.7%，其他相關業者也是大跌。

相較下，在台灣，台灣鋼鐵股包括直接或間接受惠的廠商卻是同步大漲， 盤中大成鋼、海光等多家業者都亮燈漲停。

彭博資訊報導，華僑銀行外匯分析師黃經隆受訪時引用數據指出，美國2023年的鋼材進口中約3%是來自台灣，而市場目前仍在觀望美國是否會對中國加徵60%關稅。他說，台幣10日貶勢是追隨其他貨幣走貶，目前外匯市場主要受情緒驅動，因川普對鋼鋁進口加徵關稅尚無確定日期。

依據彭博按美國人口普查局數據製作的表格，在2024年，台灣是美國第五大鋼鐵的進口來源，進口價值為38億美元。第一大是加拿大，達112億美元，其次依序為墨西哥、巴西、中國大陸、台灣、南韓、德國與日本。

路透也報導，盛寶駐新加坡首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示，若依據國安理由，最新的關稅威脅顯然是合法且合乎川普的權限範圍，「舊的劇本已經不適用，因為在2018年的關稅措施後，中國已經不再是美國的鋼鐵供應大國，這回受到影響較深的國家可能是加拿大、墨西哥、歐盟、日本、南韓、台灣和巴西」。

查納納說：「然而立即的疑慮可能不是通膨，而是需求減緩的反效果。更大的疑慮是不確定性，以及世界轉向更加保護主義。」

有分析師認為，美國製造業將承受更高成本，雪梨澳盛銀行資深商品策略師海恩斯表示：「我推測美國製造業者將必須容忍這些25%關稅帶來的較高價格，它們的進口仰賴度高，鋁的比率約40%-45%，鋼鐵的比率則是12%至15%。」「我對區域價格會率先反應持懷疑態度，美國的價格可能會長更多，因為交易商焦急地想在關稅實施前取得金屬。」

許多美國的鋼鋁買家和賣家原先預期，至少要等到3月才需要因應任何加徵關稅的措施，因為川普在上一周延後了對加拿大、墨西哥普徵25%進口關稅的計畫。加、墨與巴西目前是美國最大鋼鐵供應國。

根據摩根士丹利的數據，2023年，加拿大在美國的鋁進口占了56%、在鋼進口占32%；巴西在美國的鋁進口占比則為2%，在鋼進口占15%。

關稅 川普 巴西

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