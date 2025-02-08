我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

小米首款AI眼鏡 傳有望提前發表

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

近日有消息稱，小米的首款AI眼鏡已經獲得入網許可，加上小米眼鏡官方微博上線，原定於2025年3月至4月發表的小米AI眼鏡，有可能將於2月底與小米15 Ultra手機和電動車小米SU7 Ultra同台發布。

關於小米眼鏡官方微博一事，小米集團公關部總經理王化7日在其個人微博澄清，他很欣慰大家如此關注小米眼鏡，但實際上該帳號為多年前申請，並非新上線。意即此官方微博不能作為小米眼鏡即將上市的證據。

不過，關於小米正在打造AI眼鏡一事卻已經時有所聞。綜合中媒報導，小米正計畫推出新一代AI眼鏡，數月前已與中國聲學元件公司歌爾股份合作，全面對標Meta與雷朋合作打造的Ray-Ban Meta，搭載AI功能、音訊耳機和攝影機等，預計於2025年第2季發表。對於這款產品的出貨量，雷軍的預期是超過30萬台。

這次會出現相關討論，也是源於AI眼鏡在2025年進入新品密集發布期。界面新聞報導，自從Ray-Ban Meta上市後大受歡迎，眾多廠商也在2024年相繼發布智慧型眼鏡，而三星、Meta、蘋果和字節跳動等都計畫2025年推出全新AI+AR眼鏡產品，或對AI眼鏡產業鏈進行布局。

小米 AI 微博

上一則

中國人行黃金儲備 連續3個月增持

下一則

AI商機熱、美關稅前拉貨效應 台1月出口連15紅

延伸閱讀

小米SU7上市近一年首次召回 涉逾3萬輛車

小米SU7上市近一年首次召回 涉逾3萬輛車
小米汽車表現亮眼 力拚月賣四萬輛

小米汽車表現亮眼 力拚月賣四萬輛
小米進軍南韓 推手機電視等5種產品 未引進電動車

小米進軍南韓 推手機電視等5種產品 未引進電動車
小米進軍南韓 推手機、電視等五種產品

小米進軍南韓 推手機、電視等五種產品

熱門新聞

多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）

DeepSeek重挫Nvidia股價 科技大咖解答：市場誤會了

2025-02-01 11:06
Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

2025-02-04 13:09
美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 （歐新社）

天下大亂他民調卻大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望

2025-02-03 07:13
中廠DeepSeek以低價打造出媲美ChatGPT的AI模型，打趴輝達（Nvidia）等一票概念股股價。 （路透）

DeepSeek血洗AI股 道瓊點評「科技七雄」 這一家受惠最多

2025-02-02 07:10
美股期指周一早盤延續上周五頹勢。(路透)

川普引爆關稅戰 加幣墨披索崩跌 美股期指跌 油價大漲

2025-02-02 19:16

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿