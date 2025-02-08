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小米高端新車SU7 Ultra月底發表 要價逾11萬美元

記者林宸誼／綜合報導
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小米集團月底將發表手機與汽車等高端產品，帶動股價大漲。圖為小米SU7 Ultra。（路透）
小米集團月底將發表手機與汽車等高端產品，帶動股價大漲。圖為小米SU7 Ultra。（路透）

小米集團宣布，將於2月底發表小米15 Ultra手機與小米SU7 Ultra汽車等兩項高端產品。其中小米汽車SU7 Ultra售價81.49萬元人民幣（約11.24萬美元），全年銷售目標設定為突破1萬輛，要成為同級別豪華車型中的銷量冠軍。

小米集團董事長雷軍7日前往小米汽車工廠研發中心，表示將認真討論擴大產能。

受到投資者對小米今年的盈利前景更加樂觀影響，小米集團7日股價再創歷史新高達港幣42.45元（約5.47美元），上漲4.69%，累計今年漲幅24%，7日小米市值一舉突破1兆港元大關，來到1.06兆港元（約1365.2億美元）。

金融界報導，雷軍表示，自2020年以來，小米的高端化探索已走過初步階段，如今小米旗艦手機15 Ultra和小米汽車SU7 Ultra，是小米五年高端化探索的答卷（成績單），彰顯小米高端化征程的未來方向。兩款高端產品發布，代表小米在高端市場的進一步布局，將提升公司在高端市場的競爭力。

目前，小米SU7 Ultra車型已進駐42個城市及112家店，開放消費者靜態鑑賞。由於小米SU7 Ultra預售價格高達81.49萬元人民幣，對於電動車而言，這個價格屬於高端市場。大幅高於小米SU7汽車標準版起售價21.59萬元人民幣。

1萬輛的年銷量目標，也顯示出小米相當高的自信。相較於起售價89.9萬元人民幣的保時捷Taycan，2024年在中國的銷量僅為1829輛，2023年也僅為4208輛。小米SU7 Ultra能否在這一高端市場中脫穎而出，成為業界關注的焦點。

此外，雷軍還表示，小米SU7 Ultra車標是金色的，花80萬元人民幣買車，滿足虛榮感不過分。

雷軍7日還在個人微博上指出，汽車工廠的研發中心窗外就是塗裝生產線，他稱與製造團隊會認真討論，在確保質量和生產安全的前提下要進一步提產。

每日經濟新聞報導，摩根史坦利稱，小米2024年電動車交付強勢，達到13.5萬輛，這是一個里程碑。2025年小米的目標是交付30萬輛，是2024年的兩倍多。因此大摩預計第三款SUV電動車交付也有可能是一大成功。長期來看，小米「手機+電動車+人工智慧物聯網」結合將讓公司比同業更有競爭力。

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