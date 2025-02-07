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FT：日產找策略夥伴點名鴻海 談成有助擴充電動車部門

編譯湯淑君、記者蕭君暉／綜合報導
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告別了本田後，日產（圖）傳出如今也願意考慮找鴻海合作。（歐新社資料照片）
告別了本田後，日產（圖）傳出如今也願意考慮找鴻海合作。（歐新社資料照片）

日產與本田的合併案幾乎確定胎死腹中，英國金融時報（FT）報導指出，日產已開始從科技業探尋新的策略夥伴，一些董事願意考慮與鴻海建立合作關係。

日產與本田接觸談合作之前，就曾傳出鴻海有意收購日產，惟並未成局。如今，日產與本田合併案恐破局，針對外界傳出鴻海可能回頭收購日產的消息，鴻海6日表示沒有評論。

日本媒體報導，日產汽車社長內田誠6日已向本田社長三部敏宏表達終止雙方經營整合協商的想法。

FT報導指出，日產如今已開始在科技產業另外物色戰略合作夥伴。知情人士向FT透露，日產物色新夥伴的搜尋範圍甚廣，而且跨越汽車產業範疇。日產有些董事針對與鴻海合作也持開放態度。

鴻海去年底曾找上雷諾汽車公司，洽談收購雷諾持有的部分日產股權，迫使日產十萬火急與本田談合併。

日產與本田一個半月來的談判可能破局，這將為鴻海重新洽購雷諾持有的日產股權敞開大門，一旦談成，可望以此作為擴充旗下電動車部門的基礎。

FT指出，日產與本田談不攏，是因為本田上周末要求日產接受新提議、成為本田旗下全資子公司，偏離雙方原先同意共同經營的架構。這兩家公司都預定13日公布財報，屆時可望對外宣布合併談判終止，並解釋原因。

不過，彭博、路透等媒體報導，日產希望從科技界中找到夥伴，最好是總部設在美國的企業。知情人士表示，日產董事會正催促內田誠及其他高層，交出更詳細的重組方案，以準備與任何新潛在夥伴的洽商。對此，日產發言人拒絕置評，只表示任何與本田談判相關的細節都將按計畫在2月中旬公布。

彭博報導指出，日產之所以將目光移轉到美國，知情人士表示，主要還是考量其品牌的主力市場，儘管日產在全球市場的銷售成長趨緩，北美仍是他們最重要的市場，加上電動車與自動駕駛兩大技術，迄今還是整個汽車產業必定發展的方向。這也讓善於機械與零件製造的傳統車廠，傾向與科技產業進行跨界結盟，掌握必要的技術與必要資源。

針對未來若有機會入主日產，鴻海堅持不做品牌嗎？鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海本身是製造業，我們會介入的是製造服務，絕對不會介入品牌經營，那不是我們的強項。

分析師打從一開始就不看好這兩家日本車廠結合，因為企業文化鴻溝太大-日產對自家工程技術引以為傲，本田長久來則習慣單打獨鬥。

告別了本田後，日產傳出如今也願意考慮找鴻海（圖）合作。（本報資料照片）
告別了本田後，日產傳出如今也願意考慮找鴻海（圖）合作。（本報資料照片）

本田 鴻海 電動車

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