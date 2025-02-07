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外資賣中概股放緩 仍採觀望政策

記者黃雅慧／綜合報導

摩根史坦利（大摩）報告稱，1月外外資繼續自中國股票淨流出，被動資金流出7億美元，主動資金流出17億美元，合共24億美元，相較去年12月淨流出35億美元，已有放緩。

中國投行機構中金公司近日統計報告稱，主動型外資在1月流出中國市場繼續放緩，被動型外資流入擴大。分析認為，外資仍採取觀望政策。

香港經濟日報報導，大摩報告稱，外資大手筆減持阿里巴巴 、小米及工商銀行股票，增持華住集團及人保。自去年10月至今年1月，外資被動基金累計流入中資股的金額略高於2023年上半年的高峰，同期外資主動基金累計的流入金額則為2022年末以來的新低。

另一方面，中國本土被動基金持續流入股市，1月流入43億美元，與前一個月的48億美元相若。港股通亦獲得強勁資金流入，上月流入154億美元，為2024年以來第二高的月份，與2024年11月相若。

中金公司統計數據也有相同趨勢，根據其2日發布研報指出，在1月23日至1月29日間，主動外資流出中國金額收窄至2.8億美元（前一周流出4億美元），其中流出A股1.1億美元（前一周流出1.4億美元），流出海外中資股1.8億美元（前一周流出2.6億美元）。而被動外資從前一周流入2.3億美元擴大至流入5.8億美元。

對於外資淨流出放緩，中國中信證券此前研報認為，從期間海外法說會反饋來看，外資機構對去年12月政治局會議和中央經濟工作會議內容保持認同，並且更加關注2025年增量政策細節和落地效果，並指出今年第二季政策效果對於外資而言的重要性更高。

小米 摩根史坦利 香港

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