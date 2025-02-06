我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

人民幣中間價 飆近3個月最強

記者林宸誼／綜合報導
人民幣中間價5日調至近三個月最強，顯示人行延續節前對人民幣的維穩立場。(中通社)
人民幣中間價5日調至近三個月最強，顯示人行延續節前對人民幣的維穩立場。(中通社)

儘管前一天港股、美股中概股雙雙大漲，但未能給A股開紅盤提供足夠支撐；同時，在中美貿易戰升級之際，在岸人民幣也在節後補跌，中間價則調至近三個月最強，顯示中國人民銀行（中國央行）延續節前對人民幣的維穩立場。

A股5日迎蛇年首個交易日，指數走勢分化，截至收盤，上證指數跌0.65%，報3229.49點，深成指漲0.08%，報10164.22點，創業板指跌0.04%，報2062.92點。盤面上，DeepSeek概念、智譜AI、華為昇騰類股漲幅居前，機場航運、保險、白酒類股跌幅較大。

人民幣對美元中間價5日報7.1693，調升5點，創三個月新高，與市場預測偏離擴大至近970點。在岸人民幣5日補跌，盤中最低貶破7.28，貶幅超過300點，下午盤收報7.2724。市場人士分析，人民幣中間價繼續持穩，向市場傳遞無意透過匯率調整，來因應中美貿易戰升級的態度，也為接下來的談判創造更好的條件。

春節假期後首日，人行公布，為對沖公開市場逆回購集中到期等因素影響，保持銀行體系流動性充裕，5日以固定利率、數量招標方式展開人民幣6970億元7天期逆回購操作，利率仍為1.5％。以此計算，公開市場單日淨回籠人民幣7165億元。

彭博報導，Maybank Securities機構股票銷售交易主管Kok Hoong Wong表示，中美競爭似乎因關稅、可能公布的DeepSeek禁令法案，以及美國郵政停收陸港包裹事件而進一步加劇，抵消了相對樂觀的春節消費數據。唯一的亮點可能是人工智慧的發展，但從宏觀層面來看，形勢仍然疲軟，5日公布的PMI數據也印證了這一點。

國泰君安證券指出，A股投資人持股過節後，繼續看好春節至全國兩會股市窗口期，但指數高度不是重點，重點在科技成長。

春節 利率 貿易戰

上一則

中國車市價格戰 2025年繼續打 估比去年更慘烈

下一則

外資看好台股 連兩個月淨匯入

延伸閱讀

新澤西州博根中校慶春節 節目新穎佳評如潮

新澤西州博根中校慶春節 節目新穎佳評如潮
賴清德籲兩岸對話取代對抗 國台辦批：說一套做一套

賴清德籲兩岸對話取代對抗 國台辦批：說一套做一套
「大S效應」港人也搶打流感疫苗 部分診所已缺貨

「大S效應」港人也搶打流感疫苗 部分診所已缺貨
大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流被罵翻 貼文急刪

大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流被罵翻 貼文急刪

熱門新聞

多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）

DeepSeek重挫Nvidia股價 科技大咖解答：市場誤會了

2025-02-01 11:06
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

2025-02-04 13:09
中國新創公司深度求索（DeepSeek）。路透

科技大亨質疑DeepSeek說法 批美媒輕信中國宣傳

2025-01-30 17:16

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國